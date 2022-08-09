تحذيرات مجلس الوزراء.. ما هي الأماكن المحظور التصوير فيها 2022

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار لسنة 2022 رقم 2720، والذي يخص شروط وقواعد التصوير الشخصي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في الاجتماع الذي تم يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 والذي كان يدور حول منع للتصوير في الأماكن العامة إلا بشروط ووجود تصريح مسبق بذلك وهذا بعد عرض القرار على اللجنة الوزارية للسياحة والتي تم انعقادها يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022.

نص القرار الوزاري والأماكن المحظور التصوير فيها

قام رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن نص القرار الخاص بالتصوير في الأماكن العامة، حيث يتم التصوير في الأماكن العامة فقط بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة وهي كالتالي:

يتم التصوير في الأراضي والمباني والمعدات والمنشئات التابعة لوزارة الداخلية والإنتاج الحربي من خلال أخذ تصريح مسبق.

الجهات الأمنية والسيادية والقضائية والمجالس النيابية.

جميع المباني والمنشئات الوزارية والمصالح الحكومية.

تم حظر أو نشر أي صور أو فيديوهات تسيء إلى البلد أو المواطن.

حظر تصوير أو نشر أي صور مخلة بالآداب العامة.

حظر تصوير الأطفال.

حظر تصوير ونشر صور أي مواطن دون أخذ الإذن منه.

حظر التصوير في الأماكن العامة

أتى قرار حظر التصوير في الأماكن العامة في إطار نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قام بوضع قواعد وشروط عامة للتصوير بجميع أنواعه والتي تم عقد اجتماع على مدار الأسابيع الماضية برئاسة كل من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والجهات المعنية والرقابية والأمنية ووزارة الثقافة ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للاستعلامات ومدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم حظر استخدام أي معدات إضاءة أو تصوير في الأماكن العامة إلا بوجود تصاريح مسبقة من الجهات المختصة.