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تحدي الرقص مع ميريام فارس يثير الجدل في الأردن ومتابعون: مشاهد تدعو للخجل

محمد مختار

أطلقت الفنانة ميريام فارس تحدي غريب من نوعه في حفلها الأخير الذي أقيم في نادي توينز في دولة الأردن، وعرف هذا التحدي باسم تحدي الرقص مع ميريام فارس، وتسبب في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. ماذا حدث؟.

تحدي الرقص مع ميريام فارس

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أثناء وقوف المطربة اللبنانية ميريام فارس على المسرح، أطلقت تحدي للفتيات من أجل الرقص معها على المسرح.

واختارت من ضمن الفتيات اللاتي رغبن في تحدي الرقص معها فتاة أردنية تدعى أمل، وبالفعل صعدت هذه الفتاة ورقصت مع ميريام فارس.

وانتشرت فيديوهات الرقص بعد انتهاء الحفل على معظم منصات السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي أصاب عدد كبير من الأردنيين بالصدمة لما شاهدوه من حركات راقصة مثيرة.

وأثارت الفيديوهات جدلا واسعا وكتبت حولها عشرات التغريدات التي رفضت تلك المشاهد، ومنهم من قالت: أنا خجلت لمجرد رؤية هذه المشاهد، فما هو حال الفتاة التي رقصت مع ميريام فارس وأصبحت فيديوهاتها ملك للجميع الآن؟.

بينما تساءل البعض: أين أهل هذه الفتاة وأين أهل كل فتاة وافقت على تحدي الرقص مع ميريام فارس بهذا الشكل المخزي والذي يدعو للخجل؟.

وكانت ميريام فارس قد نشرت مجموعة فيديوهات من الحفل عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، بجانب كثير من المقاطع التي نشرها بعض ممن حضروا الحفل.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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