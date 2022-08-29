تحديد موعد إجازة نصف العام.. تبدأ 28 يناير وتنتهي 9 فبراير

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويبدأ العام الدراسي من السبت الموافق 1 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وحتى يوم الخميس 6 يونيو/حزيران، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من السبت الموافق 28 يناير/كانون ثان وتنتهي الخميس 9 فبراير/شباط 2023.

وحسب بيان رسمي آخر نشرته رئاسة مجلس الوزراء، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء، بتأكيد مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم التي تتبناها الدولة، وما يتضمنه ذلك من استكمال تطوير المناهج التعليمية.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بإنشاء 3 قنوات تعليمية، هي (مدرستنا 1، مدرستنا 2، مدرستنا 3)، من أجل تقديم تعليم متميز للطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة، يتم عرضها من جانب نخبة من أكفأ المعلمين على مدار العام الدراسي.