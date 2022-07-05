تحت شعار “فطرة”…رواد السوشيال ميديا يشنون حملة ضد المثليين

نشر رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة واسعة تطالب بالحد من دعم المثليين جنسياً ورفضهم التام لمبدأ الشذوذ الجنسي تماماً حيث أنه ضد مبادئ المجتمع وضد الدين وضد فطرة الإنسان.

بداية الحملة

وجاء ذلك بعد دعم العديد من المؤسسات الكبيرة للمثلين ومن أبرزهم: شاومي، كوكاكولا، مرسيدس، وعلى رأسهم شركة “ميتا” لصاحبها مارك زوكربيرغ الذي أعلن دعمه للمثلين عبر وضع علم المثليين مع شعار شركته حيث يظنون انهم أقلية ضعفاء ويجب دعمهم ودعم هذا المبدأ.

وبعد دعم العديد من الشركات قرر مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عدم السكوت لهم وعدم الاستسلام لإفكارهم المقززة الشنيعة، فيكيف للرجل أن يتزوج مثله؟ وكيف للمرأة أن تتزوج من امرأة مثلها؟ فهذا ضد الطبيعة الإنسان الفطرة التي فطرنا عليها الله عز وجل، ومن هنا جاءت الفكرة بالتصدي لهم وعدم القبول بتلك الشعارات وذلك الدعم للحملة التي تناقض دينهم ومبدأهم وفطرتهم، فقد انسأ بعض المعارضين صفحة باسم فطرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

بشعار خاص بهم فطرة يواجهون المثليين

كما قاموا بتصنيع شعار خاص بهم يتكون من اللون الأزرق والزهري والذي يوضح أن للرجل عليه يتزوج امرأة وان المرأة عليها أن تتزوج رجل فقط ولا يجب ان يتزوج من شخص من نفس نوعه.

أبرز الداعمين لفطرة

كما قام العديد من رواد السوشيال ميديا بدعم الحملة بوضع شعار الحملة مع شعاراتهم الخاصة أو صورهم الخاصة ملعنيين رفضهم التام لمبدأ الشذوذ الجنسي ودعمهم لحلمة فطرة رافعين آيات من القرءان الكريم التي تنص أن الذكر للأنثى والأنثى للذكر، وكان على أبرزهم: أسامة الزيرو وهو صاحب قناة elzero web school وهو من اكبر المبرمجين في الوطن العربي، وصفحة ماجيكانو وهي من أكبر الصفحات الرياضية المصرية، وصحي، ومجرة والعديد والعديد من الشركات والصفحات ومستخدمي السوشيال ميديا وقد تجاوز عدد الداعمين تقريبا أكثر من 500 ألف مستخدم للسوشيال ميديا.

كيف تكون من الداعمين؟

حتى تكون من الداعمين للحلمة وتضع صورتك الشخصية مع شعار فطرة كل ما عليك هو الضغط هنا