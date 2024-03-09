تحت رعاية محافظ الشرقية.. مديرية الشباب والرياضة تنظم ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية والتراثية “حرفتك مهنتك”

أوضح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بفئة الشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة في بناء الوطن والمجتمع، مؤكداً على أهمية استغلال الطاقة الإيجابية لدى الشباب في العمل وشغل أوقات الفراغ بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة وبناء المجتمع، ولكي يتم تحقيق ذلك يجب تكثيف ورش العمل التدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم، خاصة الفتيات بما في ذلك المرأة المعيلة وذلك على خلفية فتح آفاق جديدة لهم من أجل العمل وتعلم حرف واكتساب مهارات جديدة يستطيعون من خلالها رفع مستوى المعيشة لديهم.

هذا وقد ثمن الدكتور ممدوح غراب جهود وأعمال نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة، التي تتمثل في تقديم الدعم الكامل لتمكين المرأة وتأهيلها من أجل المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية بما في ذلك ورش العمل المختلفة، موضحاً أن ورش العمل تساعد دائماً في اكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتساعد جميع المشاركين فيها على استثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه هذه الورش للمرأة ورفع مكانتها أيضا في المجتمع وتمكينها أيضا من ممارسة جميع حقوقها وتساعدها على زيادة قدراتها على اتخاذ القرارات.

من جانبه أكد الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة قامت المديرية بتنظيم ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية والتراثية “الرسم على القماش” تحت عنوان مهنتك حرفتك”، وذلك اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2024 بمركز شباب المستقبل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان.

أوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه خلال فعاليات ورشة العمل قامت إحدى المتدربات مي عبد الله بتعريف الفتيات المشاركات بفن الرسم على القماش والأدوات التي يمكن استخدامها للرسم على القماش وطرق الرسم من أجل تغيير شكل الملابس التقليدية وإضافة لمسة جديدة عليها، بحيث يمكن تحويلها إلى قطع عصرية وجديدة وجذابة، مشيراً إلى أن ورشة العمل اليوم “حرفتك مهنتك” لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تعتبر إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.