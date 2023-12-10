أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بيانا اليوم، أشاد فيه بالمشاركة الكثيفة وغير المسبوقة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم.

وقال البيان: “يتقدم تحالف الأحزاب المصرية بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم، على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبة”.

وأضاف البيان: “فقد أكد الشعب المصري أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأي، وأن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية”.

تحالف الأحزاب المصرية يثني على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

القاهرة – 10 ديسمبر 2023

أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بيانا اليوم، أشاد فيه بالمشاركة الكثيفة وغير المسبوقة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم.

وقال البيان: “يتقدم تحالف الأحزاب المصرية بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم، على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبة”.

وأضاف البيان: “فقد أكد الشعب المصري أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأي، وأن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية”.

وأكد البيان أن هذه المشاركة الكثيفة والغير مسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومي وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم.

وتابع البيان: “وأن تلك المشاركة الكثيفة هي رسالة قوية للعالم كله بأن المصريين شعب واعي متحضر متمسكاً بحقوقه الدستورية”.

وختم البيان بقوله: “حفظ الله مصر والمصريين، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى الآن بلغ مليونا ونصف المليون ناخب.

هذا وتستمر الانتخابات الرئاسية المصرية ثلاثة أيام، وتنتهي يوم 12 ديسمبر الجاري.