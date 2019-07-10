تجديد بطاقة الرقم القومي اعرف الخطوات و عقوبة المخالفين من موقع وزارة الداخلية

تجديد بطاقة الرقم القومي قامت وزارة الداخلية المصرية بالإعلان على جميع المواطنين عن ضرورة تحديث البطاقة لمن تغيرت بياناتهم وأكدت ايضاً على ضرورة تجديد البطاقة في موعد انتهائها بحد أقصى مدة 3 شهور من بعد المدة المحددة لهم وأضافت انه يجب على الأشخاص الذين تغيرت بياناتهم من حالة الزواج أو حالة الطلاق أو الشخص الأعزب, الشخص المتزوج وأيضاً لمن تغيير محل إقامته هناك تشديدات كبري من وزارة الداخلية عن تجديد البيانات الخاصة بكل شخص يحمل بطاقة الرقم القومي.

وقامت وزارة الداخلية بوضع عدة قوانين لكي يتم عقوبة من يخالف تلك القواعد والسبب من وراء تلك القوانين ووضع العقوبات لمن يخالف هو التلاعب في البيانات بسبب عدم تحديث البيانات بغرض الغش وإحداث بعض الجرائم والفوضى، والحرص وزارة الداخلية على أمن المواطنين فاضطرت إلى وضع عدة قوانين وعقوبات لمن يخالف تلك القواعد لكي تلزم المواطنين بضرورة إتباعها حيث أنه يوجد العديد من الجرائم التي حدثت بسبب عدم تحديث محل الإقامة وخاصة الجرائم الإرهابية ويأتي اهتمام وزارة الداخلية بوضع تلك القواعد حفاظاً منها على أمن وسلامة المواطنين.

تجديد بطاقة الرقم القومي وخطوات استخراجها.

1 – الدخول على الموقع الرسمي .

الخاص بالحكومة الإلكترونية….من هنا

2 – أضغط على الطلبات ومن ثم قم بإختيار الرقم القومي، ثم اختار من ( تجديد ، أول مرة ، تغيير بيانات ، بدل فاقد ).

3 – ثم اكتب بيانات الطلب من الرقم القومي و تليفون المنزل والتليفون المحمول والعنوان والبريد الإلكتروني.

4 – التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

عقوبة المخالفين لقوانين بطاقة الرقم القومي.

1- 100 جنيه غرامة لكل من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى والتي تكون عند بلوغ الـ 16 عام .

2- 100 جنيه غرامة لكل من يحتفظ ببطاقة الرقم القومي أو لكل من يقوم التعامل بها على الرغم من أنه قام بإصدار الجديدة.

3- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بتحديث بيانات الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار, كما يمكنك الاستعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم لوحة السيارة.

4- 50 جنية غرامة لكل من لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية من بعد تغيير البيانات الشخصية لـ 3 شهور.

5- 50 جنيه غرامة لكل من لم يقم بإصدار بطاقة بدل فاقد في خلال 15 يوم من تاريخ فقد البطاقة.

ملحوظة : فئة كبار السن وفئة ذوي الإحتياجات الخاصة يستثنوا من تلك الغرامات.

ومن الأسباب التي دفعت الوزارة الى قرار تجديد البطاقات الشخصية هو تلاعب العديد من الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس كما أن الحالة الاجتماعية وصلت نسبة التلاعب فيها غلى مستوي خطير مما كان داعيا على اتخاذ قرارات هامة والتشديد عليها لإلزام المواطنين كما تلعب أيضا الشخصيات الارهابية مسغلين عدم معرفة المكان وعدم تغيير محل الإقامة بالبطاقة لعدم وضوح العديد من البيانات عن المواطنين المشاركين في تلك الجرائم.

استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو تالف.

استكمال نموذج البطاقة الشخصية.

إثبات شخصية للشخص الذي يريد تجديد البطاقة مثل «شهادة الميلاد أو جواز السفر».

في حالة التالف يجب تسليم البطاقة القديمة مع الاستمارة.

يمكنك استرجاع بياناتك القديمة عن طريق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية.

يتم إصدار البطاقة بعد 15 يوم من تاريخ التجديد.

إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومى.

مصروفات الخدمة , 15 جنيه ,1 جنيه و35 قرشا ضريبة دمغة 20 قرشا رسم تنمية 1 جنيه بحث 90 قرش طالع شرطة 11 جنيه و 55 قرش اصدار.

الوقت المستغرق والمدة لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي.

يستغرق طلب بطاقة الرقم القومي في الحالة العادية 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب, كما يوجد خيار استخراج البطاقة الشخصية المستعجلة حيث تقوم بطلب استمارة (مستعجل) و تملأها و تحضر البيانات المطلوبة حسب نوع الإجراء كما تبين, ويستغرق 72 ساعة ويمكنك معرفة أماكن السجل المدني القريبة منك من هنا.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن المواطن يقدم في بداية الفحص في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تعقد تحت شعار “100 مليون صحة”، بطاقة رقم قومي يشترط أن تكون سارية، ليتم تسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، وتبدأ الفحوصات بعدها.