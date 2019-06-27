تجديد البطاقة الشخصية (الرقم القومي) إلكترونيا عبر الإنترنت والغرامات المفروضة في حال التأخر عن تجديدها

تجديد البطاقة الشخصية أو الرقم القومي أصبح الآن متاحا عبر الانترنت، إذ انه من الممكن للمواطنين اللذين يرغبون في تغير بيانات البطاقة الشخصية بسبب حدوث أي تعديل أو تغير على محتوياتها إتباع مجموعة من الخطوات حددتها وزارة الداخلية، ويمكن من خلال تلك الخطوات تغير بطاقة الرقم القومي واستلامها في المكان الذي يحدده المواطن، يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين والتخفيف من شدة التزاحم الذي كان معهودا على مكاتب السجل المدني في جميع المحافظات، بالإضافة إلى ذلك فقد اتخذت وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية خطوة التجديد الالكتروني لبطاقة الرقم القومي حرصا من الوزارة على تحديث بيانات المواطنين وتشجيعهم على إضافة بياناتهم الجديدة بصورة ميسرة وسهلة، خصوصا بعد أن اكتشفت الوزارة أن هناك الكثير من التأخير من جانب البعض في تحديث البيانات الخاصة بهم سواء المتعلقة بالحالة الاجتماعية أو بتغير محل الإقامة أو العمل أو الدراسة أو غير ذلك.

سنقدم لكم متابعينا الكرام فيما يلي خطوات تجديد البطاقة الشخصية أو ما يطلق عليها بطاقة الرقم القومي الكترونيا، مع توضيح الغرامات المفروضة على المتأخرين في تعديل وتحديث بياناتهم.

تجديد البطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومي )

منذ فترة ليست بالبعيدة كان تجديد البطاقة الشخصية لابد أن يتم عن طريق مكاتب السجل المدني التابعة لوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية سعت لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن وأصبح متاحا أن يتم تعديل وتجديد البطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومي) من خلال الانترنت، ويمكنكم متابعينا الكرام القيام بالخطوات التالية في حال رغبتكم في تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا.

الدخول على موقع الحكومة الالكترونية من هنا.

اختيار بطاقة رقم قومي من سلة الطلبات.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة وما إذا كانت بطاقة لأول مرة أو بدل فاقد أو بدل تالف أو تعديل وتغير بيانات البطاقة الشخصية.

إدخال بيانات الاتصال بطالب الخدمة من واقع بطاقة الرقم القومي وإضافة رقم هاتف وتليفون منزل والعنوان بالكامل.

الخطوة الأخيرة تتمثل في اختيار طريقة السداد سواء كانت الدفع عند الاستلام أو الدفع الالكتروني.

الغرامات المفروضة في حال التأخر عن تجديد البطاقة الشخصية

رغبتا من وزارة الداخلية في تحديث بيانات كل مواطني الجمهورية، وحرصا من الوزارة على أن تكون البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطنين سليمة، فقد بدأت وزارة الداخلية في توقيع عقوبات مالية على المتخلفين عن تجديد البطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومي )، هذه العقوبات أو الغرامات المالية تختلف بحسب نوع المخالفة وفيما يلي بيان بجميع غرامات المتأخرين عن تجديد البطاقة الشخصية.

مبلغ الغرامة سبب الغرامة 50 جنية مصري عدم استخراج بطاقة جديد في حال فقد أو تلف البطاقة القديمة 50 جنية مصري عدم تحديث أو تجديد البطاقة الشخصية في حال تغير البيانات الموجودة فيها من زواج أو محل إقامة أو غير ذلك 100 جنية مصري في حال احتفاظ المواطن ببطاقة الرقم القومي القديمة والتعامل بها مع حملة لبطاقة شخصية جديدة 50 جنية مصري في حال التعامل ببطاقة الرقم القومي لمدة تفوق سبع سنوات من تاريخ إصدارها دون استخراج بطاقة شخصية جديدة 100 جنية مصري التخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي الأولى والتي تصدر عند عمر الستة عشر عام

تنويه هام : استثنت وزارة الداخلية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الغرامات السابقة الإشارة إليها والخاصة بتجديد البطاقة الشخصية، وهوا يعني أن ثبوت ارتكاب أحد المواطنين لأحد مخالفات تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي مع ثبوت أنة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن يعفيه من قيمة الغرامة.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مره

بعد الانتهاء من عرض طريقة تجديد البطاقة الشخصية واستخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا عبر الانترنت، نتحدث الآن عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية للمرة الأولى والمستندات والأوراق المطلوبة لاستخراجها

شراء استمارة بطاقة الرقم القومي سواء العادية أو المستعجلة.

صورة شهادة الميلاد الخاصة بصاحب طلب الحصول على بطاقة رقم قومي جديدة.

صورة من وثيقة عقد الزواج ( قسيمة الزواج) بالنسبة للمتزوجين لإثبات الحالة الاجتماعية.

خطاب التأمينات الخاص بأصحاب الأعمال من القطاع الخاص.

اعتماد استمارة الرقم القومي من النقابات بالنسبة لأصحاب المهن الحرة مثل المحامين.

بالنسبة لأصحاب النشاط التجاري ضرورة إحضار صورة من السجل التجاري.

أصل المؤهل الدراسي للاضطلاع مع تقديم صورة منه في حال رغبة صاحب الطلب في إثباته في البطاقة الشخصية

بعد تقديم هذه المستندات يتم البدء في استخراج بطاقة الرقم القومي مباشرة.

استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي

في حال ضياع أو تلف بطاقة الرقم القومي فأنه من الممكن أن يتم استخراج بطاقة شخصية جديده بدلا منها، نعرض عليكم فيما يلي بيان بالأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

نموذج استخراج بطاقة الرقم القومي سواء النموذج العادي أو النموذج المستعجل، يتم شراء هذا النموزج عن طريق مكاتب السجل المدني.

أي مستند رسمي يفيد إثبات شخصية مقدم الطلب، مثل جواز السفر رخصة القيادة.

تقديم النموذج بعد تعبئة البيانات الموجود به لمكاتب السجل المدني على أن يتم استخراج البطاقة الجديدة خلال المهلة المحددة لكل نموذج.

بهذا العرض المبسط نكون قد انتهينا من تقديم طريقة تجديد البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي، كما نكون عرضنا عليمن كيفية استخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة وكيفية استخدام موقع وزارة الداخلية لأداء هذه الخدمات، تابعونا دوما للتعرف على كل ما هوا جديد في مجال الخدمات الحكومية أونلاين، ويسرنا استقبال أي أسئلة أو استفسارات عن طريق التعليقات على هذا المقال.

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