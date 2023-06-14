تامر عاشور ترند بعد أخبار انفصاله.. ما السبب؟

تصدر اسم المطرب تامر عاشور ترند موقع جوجل، بعد ساعات فقط من أنباء انفصاله عن زوجته التي تدعى سمر، دون أي تصريحات رسمية من قبل تامر وزوجته، لكن تصدر أخبار انفصالها ترند مواقع التواصل يثير شكوك الجمهور.

وكشفت سمر في تصريحات لبرنامج عرب وود، أنها قد انفصلت عن تامر عاشور منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام تقريبا، وكل الأنباء التي تشير إلى حدوث الطلاق مؤخرا هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأشارت بعض التقارير أن انفصال سمر عن زوجها المطرب تامر عاشور قد تم بالشكر الرسمي منذ عام تقريبا، قبل قيام الأخير بإعلانه عن خطوبته، حيث استمر زواجه منها 5 سنوات تقريبا قبل انفصالها رسميا.

أوضحت التقارير أن سمر مازالت تحترم علاقتها مع طليقها تامر عاشور، ورفضت الكشف عن سبب الانفصال بشكل صريح، واكتفت بأن تتمني بالتوفيق والنجاح له في حياته المستقبلية، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول دائرة الانفصال، خاصة وأن المطربين دائما ما يكون لديهم معجبين بشكل مستمر، وقد يسبب أزمة لبعض الزوجات.

تداولت أنباء أن سبب انفصال سمر عن تامر عاشور يرجع إلى وجود بعض الأزمات والمشاكل التي استمرت بينهما لسنوات، لكن سمر قد تمسكت بقرار الانفصال حتى تم الأمر، ويعتقد البعض أن سبب الانفصال قد يرجع إلى تعرض سمر للخيانة من قبل زوجها تامر عاشور، نظرا لأن هذا الأمر هو الوحيد الذي يجعل الست تتمسك بالانفصال بشدة.