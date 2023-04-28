بعد طلاق تامر حسني مع بسمة بوسيل الرسمي.. جليلة المغربية تتحدث عن الانفصال

بعد اعلان المغربية بسمة بوسيل طلاقها وانفصالها الرسمي من الفنان تامر حسني، فقد توجهت أصابع الاتهام إلى المغربية جليلة، بتسببها بشكل مباشر أو غير مباشر في انفصال الكوبل تامر حسني مع بسمة، بسبب الأخبار التي انتشرت عن وجود قصة حب بينهما في وقت سابق والشائعات التي أخرجتها لوسائل الاعلام العربية بين الفينة والأخرى عن توثر العلاقة بين تامر وبسمة.

في ردها الأول على هذه التهم، فقد أشارت جليلة المغربية في تصريحاتها الصحفية قائلة “ليست لدي أي علاقة في طلاقة تامر حسني وبسمة بوسيل، الموضوع بعيد عني، الموضوع بالنسبة لي انتهى قبل سنة”.

وتابعة جليلة قائلة “الطلاق حصل بينهم بشكل ودي، هذه أمور خاصة بهم، أنا كنت مع تامر قبل زواجه، وبعدما تزوج تمنيت له الخير في حياته العاطفية والفنية أيضًا، لم أحقد عليه ولا أكن له أي مشعر سلبية، لكنني أصبحت أنزعج من ارتباط اسمي بتامر، وبعد طلاقه الكل يقول جليلة، جليلة السبب؟ كيف سأكون السبب، بسمة قالت أن الطلاق تم بشكل ودي وتامر أكد ذلك، أنا معنديش دخل”.

اختتمت جليلة تصريحاتها مؤكدة بأن علاقتها مع تامر وتواصله معها قد انتهى بشكل قطعي بعد زواجه، متمنية التوفيق له ولطليقته في حياتهم المستقبلية.

بعيداً عن ذلك، فقد أعلن الفنان المصري تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل حفلته الفنية المقرر احياؤها في الخامس من شهر مايو المقبل في منطقة المنارة، ولم يحدد تامر الموعد الجديد واكتفى بإعلان تأجيلها فقط.