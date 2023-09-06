تامر حسني للفنان وليد توفيق : “يا أستاذ وليد يا حبيب قلبي شهادتك في حقي أتشرف بيها في مشواري الفني” | صور وتفاصيل

قام الفنان تامر حسني بنشر فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، يتضمن حديث الفنان وليد توفيق عنه.

تامر حسني ووليد توفيق : جوجل تعديل بواسطة نجوم مصرية

وتحدث وليد توفيق على أنه إذا أراد العودة إلى التمثيل سيعود مع تامر حسني وقال : “لو أردت العودة إلى التمثيل مرة أخري فأحب التمثيل مع تامر حسني لأنه ممثل ومغني ومؤلف شاطر جدًا ربنا يوفقه”.

ورد عليه تامر حسني على إنستجرام قائلاً: “يا أستاذ وليد يا حبيب قلبي ده شرف كبير ليا أنا.. وشهادتك في حقي أتشرف بيها في مشواري الفني لأنها من أستاذ كبير وفنان محترم كلنا بنحبه”.