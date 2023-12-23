تامر حبيب يعلن: مسلسلي الجديد مع منة شلبي.. ويحمل اسم “سيدتي العويلة”

كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عن تفاصيل مسلسله الجديد بعنوان “سيدتي العويلة” الذي يخطط لإعداده حاليًا بالتعاون مع الفنانة منة شلبي.

السيناريست تامر حبيب في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وخلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، أكد حبيب أن المسلسل سيكون مؤلفًا من سلسلة حلقات قصيرة، وسيستمد فكرته من مسرحية Pygmalion، كما سيتضمن 12 أغنية من كتابته الخاصة.

وأوضح أنه يعكف حاليًا على كتابة مسلسل آخر يدور حول شخصية عامة، معربًا عن سعادته بكتابة هذا العام بسبب أنه يحب هذه الشخصية جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُعرض حاليًا لتامر حبيب مسلسل آخر بعنوان “بطن الحوت” حيث يشارك كضيف شرف بدور تاجر دمياطي المنشأ.

ومن جهتها، أعلنت منة شلبي قرارها بعدم المشاركة في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بعد مشاركتها في الموسم السابق بمسلسل “تغيير جو”.