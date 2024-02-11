تامر حبيب: منى زكي حتة من قلبي.. ومنة شلبي لازم أمسك لها العصاية عشان تسمع كلامي

أثار السيناريست تامر حبيب، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية حول أصدقائه من الوسط الفني، وعلاقتهم القوية به.

تامر حبيب في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قال خلال لقائه في برنامج “سبوت لايت” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويعرض عبر قناة “صدى البلد”: “عندي العيادة النفسية للفنانات.. وكلهم بيسمعوا كلامي”.

وأضاف: “ببقى فخور لما حد من أصحابي يبقى شايل الهم ويكلمني.. دي هدية من ربنا إنهم يتصلوا بيا لما يبقى عندهم مشاكل.. وخاصة منى زكي ومنة شلبي”.

وتابع: “منى زكي أكتر واحدة بتسمع كلامي.. وهي حتة من قلبي.. وبحس بفخر لما بتكلمني وتسألني عن حاجة.. ومنة شلبي بتسمع كلامي بس بالخناق.. لازم أمسك لها العصاية.. هي عدوة نفسها.. ممكن تأذي نفسها واختياراتها مدمرة حياتها.. لكن ع المستوى الفني حاجة تانية”.