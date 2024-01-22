تامر حبيب عن تكريم عادل إمام في Joy Awards: “مكنتش قادر أسيطر على دموعي”

نشر السيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، تعليقًا على تكريم الزعيم عادل إمام، مساء أمس السبت، خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

الزعيم عادل إمام وتامر حبيب - صورة أرشيفية تم تجميعها بواسطة كاتب المقال

ونشر تامر حبيب صورة لأبناء الزعيم عادل إمام أثناء تسلم جائزة تكريم الزعيم، وعلق عليها قائلًا: “أنا شديد الفخر أنني أحمل جنسية هذا العظيم، وأعمل بنفس المجال الذي يتربع على قمته، لأ وكمان نُلت شرف أني عرفته بشكل شخصي وقربت منه، وأن هو يعرفني، أنا بحب وأُجِل وأحترم الزعيم العربي عادل إمام”.

وتابع: “أنا ماكنتش قادر أسيطر على مشاعري ولا دموعي وهو بيتكرم امبارح وكنت فخور برامي ومحمد إمام اللي واضح من كلامهم إنهم يستحقوا أن يكونوا ابناء هذا العظيم.. وأتوجه بالشكر للمستشار تركي الشيخ وكل القائمين على احتفالية الچوي أووردز المشرفة أنهم منحوا هذه الجائزة، شرف أن ينولها أستاذنا العظيم الزعيم عادل إمام”.

وفي سياق آخر، أعلن المخرج رامي إمام عن إعتزال الزعيم الفن، لافتًا إلى أنه قرر التفرغ للحياة الأسرية، مضيفًا: “هو دلوقتي قاعد مع أحفاده طول الوقت”.