تاريخ وفاة قلبي.. رسالة مؤثرة من ريم البارودي في ذكرى وفاة والدها الأولى

وجهت الفنانة ريم البارودي، رسالة مؤثرة أحيت من خلالها ذكرى وفاة والدها الأولى، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، لافتة إلى أنه عامها الأسوأ على الإطلاق.

ريم البارودي - صورة أرشيفية

ونشرت ريم البارودي عدة صور لها مع والدها في مراحل عمرية مختلفة، وأرفقت عليها رسالة مؤثرة قالت فيها: “اللهم إني لا أسالك رد القضاء، ولكني أسالك دائمًا اللطف فيه، توفى إلى رحمة الله والدي المهندس مجدي مدحت عزت البارودي.. 11 يناير 2023 أول مرة أكتب من سنة، عدت سنة شفت فيها أسوأ قلوب البشر، تألمت وتعلمت وما زلت بتألم على فراقه.. تاريخ وفاته كان ذلك تاريخ وفاة قلبي، لا زلت أتذكر تلك الرجفة اللي هزت قلبي حين علمت بوفاته”.

وتابعت: “سيظل عزائي بك عمرًا حتى نلتقي يا والدي.. أسألكم الفاتحة والدعاء لوالدي ولكل من رحل عنا”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي كانت حكاية “بنات السباعي” التي عُرضت مؤخرًا على jawwy Tv وstc Tv، وهي ضمن حكايات مسلسل “حد فاصل”، وشاركها البطولة الفنان محمود حجازي، وأحمد جمال سعيد، وهناء الشوربجي، ومحمد التاجي.