بيع سيارات الحوادث في المزادات| وقيمة التعويض وفقًا للقيمة السوقية و بوليصة التأمين

في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لشراء السيارات التي تعرضت لحادث، والمعروف أيضًا باسم “مركبات الحوادث”، وخاصة تلك التي تكبدت خسائر كاملة.







هذا المصطلح يستخدم من قبل شركات التأمين على السيارات، والخسارة الكلية أو الشطب هو موقف حيث تتجاوز القيمة المفقودة أو تكلفة الإصلاح أو تكلفة إنقاذ الممتلكات التالفة قيمتها المؤمنة، ولذلك يتم وضع هذه السيارات من خلال المزادات العلنية المعلنة في الصحف.

كيف يتم سداد قيمة بوليصة التأمين







ومع ذلك هناك عقبات أمام هذه التجارة، وأهمها عدم وجود قانون ينص على إمكانية إعادة ترخيص هذه السيارات، وفي هذا الصدد، أوضح أحمد أبو العينين، رئيس قطاع التعويضات في شركة دلتا للتأمين، أن عملية تخريد السيارات تتم وفقًا للمعايير الفنية، حيث تتم مراجعة السيارة من قبل خبراء متخصصين يقررون أنه لا يمكن إعادة استخدام هذه السيارات، وإذا كانت ثابتة فلن تعود إلى حالتها الأصلية.

تتم مراجعة السيارات أيضًا وفقًا للمعايير المالية من أجل تحديد تكلفة الإصلاح، والتي قد تتجاوز قيمة التأمين على السيارة، مما يجعل عملية التجريف البديل الأفضل، حيث يتم سداد قيمة بوليصة التأمين للعملاء، وللقيام بذلك يقدم العميل ملفًا رسميًا من مركز الشرطة الذي وقع فيه الحادث، ثم ينقل ملكية السيارة ويسلم لوحات الترخيص إلى شركة التأمين، ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتحديد سعر السيارات وتقدمها في مزاد علني للمتداولين لشرائها وإصلاح السيارات إن أمكن لإعادة بيعها.

علاوة على ذلك، أوضح أبو العينين أن التغطية الشاملة التي تمكن العميل من تعويض جميع الأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة، وأيضًا سيتم تعويض أي خسائر مادية في ممتلكات الغير، عندما يكون العميل مسؤولاً عن الحادث، إلى جانب الممتلكات العامة المتورطة في الحادث.

هل يتم إعادة ترخيص السيارات بعد إصلاحها

وأشار إلى أنه يمكن إعادة ترخيص السيارات بمجرد إصلاحها وتفتيشها من قبل مسؤولي إدارة المرور الذين يحددون بعد ذلك ما إذا كان يمكن تشغيل السيارة أم لا، ومع ذلك فقد استبعد إمكانية الإصلاح إذا كانت السيارة تعاني من أضرار جسيمة تتعلق بمعايير السلامة.

وقد وافق المدير العام لإدارة تعويض السيارات في شركة مصر للتأمين، عبد السلام فاروق على أن المعايير التي تستند إليها الشركة في قيمة السيارة للعميل أو القيمة التي يدفعها العميل للتأمين، أيهما أقل، كما أوضح أنه إذا كانت قيمة السيارة في السوق خلال وقت وقوع الحادث هي 100،000 جنيه مصري وكانت قيمة البوليصة 90،000 جنيه، يتلقى العميل الأخير.

علاوة على ذلك، أضاف فاروق أنه في حالة انتهاء صلاحية رخصة السيارة، والتي كانت متورطة في الحادث، سيتم إلغاء التأمين مباشرة ولن يتلقى المؤمن عليه أي تعويض، وأوضح أن مزادات السيارات المقلوبة تتزايد، ومن جانبه أشار مدير إدارة تعويض السيارات في شركة مصر للتأمين إلى إمكانية إعادة ترخيص السيارات المشتراة، مشيرًا إلى أن العديد من هذه السيارات يتم شراؤها لاستخدامها كقطع غيار للسيارات الأخرى.

أين يتم بيع السيارات الخردة

كما أشار مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة وثاق للتأمين التكافلي، عمر مصطفى، إلى أن هيئة التنظيم المالي (FRA) ترسل خبيرًا إلى شركات التأمين للكشف عن حالة السيارات لتحديد القيمة السوقية لمجموع المركبات الخسارة، وأضاف أن السيارات التي انتهت رخصها ولم يتم تجديدها تعتبر انتهاكًا لقانون إدارة المرور.

وأشار إلى أن بيع السيارات المخردة يتم فقط من خلال مزاد علني، وأن شركات التأمين لا تقوم بإصلاح وإعادة بيع السيارات، لأنها تشكل انتهاكًا، كما أشار إلى أنه لا يوجد قانون واضح لإمكانية إعادة ترخيص السيارات ما لم يتم إصلاحها بالكامل وفي حالة مناسبة للسفر على الطرق.