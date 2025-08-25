أخبار مصر

بيعالج روحاني.. شرطة كرموز تضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

أحمد مراد

كشفت وزارة الداخلية عن تمكن جهاز شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص الذين قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن المعلومات والتحريات الخاصة بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت من قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” ومقيم بمحافظة الشرقية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال زعمه بأنه يستطيع العلاج الروحاني.

كما قام هذا الشخص بالترويج لأعماله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقام بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأشار المنشور الخاص بوزارة الداخلية على الفيسبوك إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط هذا الشخص بدائرة قسم كرموز بمحافظة الإسكندرية، وكان بحوزته هاتف محمول، وبعد أن تم فحصه فنيا، تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وعند مواجهته، أقر بنشاطه على النحو الذي تمت الإشارة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


