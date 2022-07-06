بيطري محافظة البحر الأحمر: رفع حالة الطوارئ في مجازر المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022

جاء عن المديرية البيطرية بمحافظة البحر الأحمر، قرار فتح المجازر الحكومية خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجاناً للمواطنين بكافة مدن المحافظة، وأن تكون تحت إشراف أطباء مختصين من المديرية المحافظة على الصحة العامة، وبناءً لما جاء في بيان يوم أمس الثلاثاء، تهيب المديرية مواطني محافظة البحر الأحمر بالالتزام بالتعليمات والشروط الصحية عند ذبح الأضحية، ومن أهمها الذبح داخل المجازر، للحفاظ على البيئة من التلوث وأيضا للحفاظ على نظافة اللحوم وذلك لتجنب العقوبات.

بيطري البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

وتنفيذاً لما جاء عن محافظ البحر الأحمر بفرض عقوبات على مخالفة تعليمات الذبح خلال فترة العيد، إذ قرر سيادته وجود لجان تفتيش ومتابعة بصفة دورية، وذلك لتحصين المواشي والتأكد من سلامة الأضاحي وتنفيذ التعليمات، وتجدر الإشارة إلى ان مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر قد رفعت حالة الطوارئ أثناء فترة العيد بكافة مدن المحافظة، كما تم الغاء إجازات الأطباء البيطريين، وشددت المديرية على وجود حملات رجالية على محال بيع اللحوم والتفتيش على جودتها، والتأكد من تنفيذ تعليمات الذبح داخل المجازر ووجود الأختام، وفي حالة وقوع مخالفة يتم توقيع غرامة مالية على الفور على المخالف تصل إلى خمسين ألف جنية من قبل لجان التفتيش.

وفي نفس السياق، مرور لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية البيطرية بمحافظة البحر الأحمر على مجزر سفاجا، برئاسة الدكتور محمد السيد مدير المديرية ومدير إدارة سفاجا البيطرية سوزان بولس، وذلك لتفقد أعمال الذبح ومتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ نحو أعمال الكشف وكذلك الفحص الطبي على المذبوحات من الأضاحي، وجاء كل ذلك من بين استعدادات مديرية الطب البيطري بمدن محافظة البحر الأحمر لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2022م.