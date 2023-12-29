‏بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

‎قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانها التاريخي اليوم 28 ديسمبر 2023 أنه قد قد هالها كما هال سائر المسلمين والأحرار المنصفين في العالم كله تمادي الكيان الصهيوني في بغيه وعدوانه الإرهابي الوحشي وقتله الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين وضربه مساجد وكنائس ومستشفيات غزة.

المصدر الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على منصة اكس بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

وقالت معربة عن أسفها بأنه على مدى ما يقرب من ثلاثة أشهر حصدت آلة القتل الصهيونية الغاشمة آلاف الأرواح البريئة وأصابت عشرات الآلاف وحاصرت من نجا من المجازر ومنعت الوسائل الضرورية للحياة من ماء وغذاء ودواء واتصالات في سعي لإبادة جماعية وتطهير عرقي عنصري في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

جرائم لن تسقط من ذاكرة التاريخ

‏‎وحذرت من يدعم الكيان الصهيوني بأن هذه المجازر لن تسقط من ذاكرة التاريخ، وستكون وصمة عار على كل الداعمين للكيان الصهيوني بالمال أو بالسلاح، أو حتى بالسكوت على جرائمه، وقد كان موقف هيئة كبار العلماء واضحا تجاه هذا العدوان السافر المجرم في حق شعب أعزل، احتلت أرضه، وشردت أطفاله.

موقف ‎هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

إن موقف هيئة كبار العلماء يتلخص في النقاط الآتية:

تقدر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف صمود الشعب الفلسطيني الأبي، في وجه الإرهاب الصهيوني الغاشم، وتؤكد حقه في تمسكه بأرضه، ودفاعه المشروع عن وطنه ومقدساته.

تدين ‎هيئة كبار العلماء بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال، وتعلن دعمها المطلق لحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم وأرواحهم، حتى طرد المحتل الغاصب منها.

ترفض ‎هيئة كبار العلماء رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين من وطنهم إلى أي مكان آخر، كما ترفض كل المقترحات التي صرح بها قادة الاحتلال من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

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تدين ‎هيئة كبار العلماء المواقف المخجلة للدول والحكومات الداعمة للكيان الصهيوني في عدوانه الظالم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطالب الهيئة حكومات هذه الدول بالاستماع لصوت شعوبها الرافضة لمواقف هذه الدول الداعمة للكيان الصهيوني في عدوانه الغاشم.

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تقدر ‎هيئة كبار العلماء موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعية لوقف هذه المجازر، وتدين استخدام حق الفيتو الجائر؛ لعرقلة إقرار السلام ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل.

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تطالب ‎هيئة كبار العلماء المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسئولياتها، ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب على ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل الأطفال والمرضى من شعب فلسطين، التي يتابعها العالم بمرارة عبر وسائل الإعلام كل يوم.

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تطالب ‎ هيئة كبار العلماء الدول العربية والإسلامية باتخاذ ما يلزم لوقف هذا العدوان، بشكل فوري، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ، وإدخال المساعدات بصورة عاجلة ودائمة؛ قياما بالواجب الشرعي الذي أكدته القمة العربية بالرياض في الحادي عشر من نوفمبر 2023م.

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تعلن ‎ هيئة كبار العلماء عن تأييدها ودعمها الكاملين لموقف القيادة السياسية المصرية والقوات المسلحة في أية إجراءات تتخذها لحماية الأمن القومي، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

‏‎ هيئة كبار العلماء:“ ستظل الهيئة متابعة لأطوار هذه الأزمة، يوما بيوم، حتى ينتصر الحق، ويعم السلام -بإذن الله هذه كلمتنا إلى العرب والمسلمين وللعالم أجمع، وسلاما لأنصار الحق والإنصاف في كل حين، وتبا للمعتدين الغاصبين. وكل احتلال إلى زوال ولو طال الزمان.

وختاما: قدمنا في هذا المقال ‏بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي جاء على غرار استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بأسره.