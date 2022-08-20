بيان هام من التعليم حول تظلمات امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا مهمًا، مساء الجمعة، فيما يخص التظلمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وقالت وزارة التعليم في بيان لها “يمكن الاطلاع على أماكن ومواعيد التظلمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021-2022 عن طريق موقع #وزارة_التربية_والتعليم والتعليم الفني”.

وتابع البيان “رابط الموقع هو https://tazalom.emis.gov.eg”.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة للتظلمات على الموقع الرسمي للوزارة، مع ضرورة أداء الامتحانات لمن لهم دور ثاني.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت بيانًا منذ أيام، للرد على شائعات إعادة تقدير أوراق إجابة “البابل شيت” لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي “ملتزمون بإعمال القانون، وفي هذا الإطار يتعذر إعادة تقدير الامتحانات مرة أخرى بعد إعلان النتيجة نظرًا لبدء الطلاب في التقديم لتنسيق الجامعات، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص”.

وأوضح وزير التربية والتعليم “تقرر السماح للطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم من نتيجة الدور الأول، بالاطلاع على ورقة الإجابة بابل شيت وكذلك نموذج الإجابة موضح به توزيع الدرجات لكل سؤال، وذلك للاطمئنان على دقة التصحيح وضمان حصول الطلاب على درجاتهم بشكل عادل طبقًا لنماذج الإجابة المعتمدة”.

وتابع حجازي “فيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022، نؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة بابل شيت فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، ولن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة”.

وأوضح الوزير، أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة البابل شيت الخاصة بالدور الثاني، إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.