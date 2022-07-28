بيان هام من الأرصاد بشأن توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الحر الشديدة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل على مناطق القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري ووسط مصر، مشيرةً إلى إن التحسن في حالة الطقس سيستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 1-2 درجة بدءً من الأحد القادم على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية ومدن القناة، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب، مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس معتدل ولطيف ليلاً، أما عن حالة الطقس في محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، فسيكون شديد الحرارة نهارًا، ولطيفًا في الليل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد لا تزال متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في كتل هوائية تأتي من البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والنهار، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح وهو ما يقلل من نسب الرطوبة، كما تتكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، إلا أنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وأعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة بدءً من غداً الجمعة حتى الأربعاء 3 أغسطس، والتي جاءت كالتالي:

الجمعة 29 يوليو

العظمى على القاهرة الكبرى 37 والمحسوسة 40، السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 39 والمحسوسة 41، على جنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44.

السبت 30 يوليو

العظمى على القاهرة الكبرى 36 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42، على شمال الصعيد 38 والمحسوسة 40، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

الأحد 31 يوليو

العظمى على القاهرة الكبرى 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 37 والمحسوسة 39، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

الإثنين 1 أغسطس

ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42، على شمال الصعيد 37 والمحسوسة 39، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

الثلاثاء 2 أغسطس

ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 والمحسوسة 37، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 38 والمحسوسة 40، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

الأربعاء 3 أغسطس

ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 والمحسوسة 38، السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 36، جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 43، على شمال الصعيد 38 والمحسوسة 40، على جنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

نصائح هامة

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مع ضرورة ارتداء الكاب أو الشمسية حتى لا يتعرضوا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى الحرص على تناول السوائل حتى يبقى الجسم رطبًا وتعويض السوائل التي تم فقدانها خلال فترات اليوم.