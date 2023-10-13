بيان من “ماكدونالدز مصر” توضح من هو مالك الشركة بعد انتشار أنباء دعمها إسرائيل

انتشرت في الفترة الأخيرة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها تبرعات من شركة ماكدونالدز في الأراضي المحتلة والتي قدمت تبرعات كبيرة لجنود الاحتلال بعد الهجمات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة، فيما بدأت بعدها دعوات لمقاطعة ماكدونالدز وعدم الشراء منها لأنها تتبع الشركة العالمي والذي يدعم إسرائيل لذلك أعلنت ماكدونالدز في مصر عن موقفها من الشركة العالمية في بيان رسمي.

ماكدونالدز مصر

أشارت شركة مانفودز ماكدونالدز في مصر أنها شركة مصرية 100 % وأنها مملوكة لرجل الأعمال المصري ياسين منصور، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر، كما أنها توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر للمواطنين المصريين في جميع فروعها.

وأوضحت الشركة أنه فيما يخص تبعيتها للشركة العالمية فإن الشركة الأم تسمح لها فقط باستخدام العلامة التجارية محليا وتوفير الخبرة لتقديم أفضل منتج لعملائها، وأكدت ماكدونالدز في ختام البيان على أنها لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون.

كانت الصور قد انتشرت منذ يومين لجنود الاحتلال يحملون وجبات ماكدونالدز كما أعلنت الشركة في إسرائيل عن توفير وجبات مجانية حيث ذكرت بعض المصادر أن مالك الشركة رجل أعمال يساري ورافض لاحتلال الأراضي الفلسطينية ولكنه ملزم بتقديم الدعم إلى الجنود في تلك الفترة.

السماح لكم باستخدام العلامة التجارية مقابل كام في السنة ومقابل نسبة أرباح كام في السنة؟ وهل تقدروا تقدموا نفس الدعم ده لو الشركة ملهاش تحكم فيكم؟ لأ طبعًا كانت سحبت الفرانشايز في ساعتها .. عادي في بدائل كتيرة والناس مش هتبطل تاكل في أماكن تانية يعني وعلامات تانية هتفتح مكانكم… — أحمد عطا – Ahmed Atta (@ahmedatta0) October 13, 2023

واجه الناس البيان بين رفض وقبول حيث ادعى البعض أن الشركة مصرية وتوفر فرص عمل للمصريين دون أي علاقة مع الشركاء الأجانب، لذلك لا يجب أن تتم مقاطعتها، بينما رأي جانب آخر أن الشركة تقوم بتوفير نسبة من الدخل مقابل العلامة التجارية، ولذلك يجب أن يتم مقاطعتها، إلا إذا قامت بدعم الفلسطينيين بوجبات مجانية.