بيان من الحكومة حول حقيقة تخفيض حصة الفرد من الخبز المدعم

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، أن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، من أخبار حول قيام وزارة التموين بتخفيض حصة المواطن اليومية من الخبز المدعم لتصبح ثلاثة أرغفة فقط بدلا من خمسة أرغفة، هو خبر غير صحيح على الإطلاق وعاري تماما من الصحة.

بيان حول تخفيض حصة الخبز

أوضاف المركز في البيان الذي أصدره صباح اليوم، أنه بعد أن تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تم التأكد من عدم صحة الخبر على الإطلاق، وأشارت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض حصة الفرد من 5 أرغفة إلى 3 أرغفة، وأنه يتم حاليا صرف حصة الفرد اليومية كاملة 5 أرغفة كل يوم بواقع 150 رغيف للفرد شهريا، وأوضح البيان أن كل ما يتم إثارته حول هذا الأمر هو شائعات ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأوضحت وزارة التموين أنه يوجد عدد كبير من الحملات الرقابية التي تتم بشكل دوري على المخابز الموجودة على مستوى الجمهورية، للتأكد من حصول المواطن على حصته من الخبز المدعم تبعا للأسعار التي تقررها الوزارة بواقع خمسة قروش فقط للرغيف الواحد، وفي نهاية لبيان أوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي شكوى حول رفع سعر الخبز في أي مكان على مستوى الجمهورية يتم الاتصال على بوابة الشكاوى الحكومية على الرقم 16528.