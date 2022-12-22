بيان من الأرصاد الجوية بشأن انخفاض درجات الحرارة والأمطار الأيام القادمة

انخفضت درجات الحرارة تزامناً مع بداية فصل الشتاء أمس، مما كان برودة الجو ملحوظة جداً خاصة في بداية أوقات الليل المتأخرة وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، لتسود أجواء لطيفة في منتصف النهار، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءاً من الغد سوف تنخفض درجات الحرارة مع سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من البلاد، كما تنشط أيضاً الرياح تقتصر على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في مصر ستكون كما هو موضح لديكم في البيان التالي..

حالة الطقس غداً

صرح خبراء الأحوال الجوية انخفاض درجات الحرارة ولكن هو الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام ولا تصل لحد الصقيع، بينما يسود طقس الغد غائم نسبياً ماطر بنسبة من 40: 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصل الأمطار خفيفة بنسبة 30 % على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

أما عن طقس اليوم هو لطيف نهاراً شديد البرودة ليلاً، تسقط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات البحر الأحمر والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

ذروة انخفاض الحرارة في مصر

تنحصر برودة الطقس خلال فترة بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تسود أجواء غائمة شديدة البرودة في أوقات الصباح والليل معتدلة في منتصف النهار، فيما يبدأ الاستقرار النسبي على البلاد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين ليسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، بينما تنشط الرياح مما تٌشعر الناس ببرودة الجو قليلاً، ولهذا يجب إرتداء الملابس الشتوية وليست الخريفي لتفادي الإصابة بأدوار البرد مع شرب المزيد من السوائل الدافئة مثل مشروبات الأعشاب الساخنة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأجواء المقبلة من خلال بيان بدرجات الحرارة تفصيلي يوضح نسبة الأمطار وشدة البرودة على مناطق البلاد كما هو مبين بالصورة أمامكم:

كما نصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية نظراً لحدوث تقلبات تصل إلى طقس سيء كطبيعة فصل الشتاء، فلابد الحذر والالتزام بإرتداء الملابس الشتوية المناسبة لكل وقت حسب الظواهر المعلن عنها من قبل الخبراء.. دمتم سالمين.