بيان عاجل من وزارة الداخلية لكشف حقيقة خطف 15 شخصًا تحت تهديد السلاح

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة المقطع الفيديو المتداول عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والذي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص باختطاف 15 شخصًا بمنطقة صحراوية بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط تحت تهديد السلاح النزاع على قطعة أرض وعدم تدخل الأجهزة الأمنية.

بيان عاجل من وزارة الداخلية لكشف حقيقة خطف 15 شخصًا

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم صحة المعلومات المتداولة حول خطف 15 شخصًا بمنطقة صحراوية بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ولا تمت للواقعة بصلة وأن حقيقة الامر تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص يشكو مجموعة من الأشخاص مقيمين في قرية القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية للخلاف بينهما على ملكية قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوى منذ 5 سنوات.

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك نزاع وادعاءات فيما بينهم، وتم استدعاء الفرد الشاكي حول ترويجه تلك الشائعات أفاد بترويجه لتلك الادعاءات وذلك ظنًا منه أن ذلك سيؤدى لحسم النزاع لصالحه.

الداخلية تستجيب لنداء مواطن من ذوي الهمم

وفي وقت سابق لها لبت وزارة الداخلية المصرية طلب مواطن من ذوي الهمم من أجل مساعدته على استخراج بطاقة الرقم القومي، وعلى الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطن والانتقال إليه بشكل سريع من أجل الشروع في إجراءات تجديد بطاقته وتسليمها إليه في محل إقامته، وعلى الفور أبدى المواطن شكره إلى وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة إلى التماس، يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل مع كل البلاغات وخاصة المتعلقة بالطابع الإنساني.