بيان صحفي: وزارة الموارد المائية والري تُحذر من الممارسات الأحادية غير المسؤولة في إدارة سد النهضة الإثيوبي

خلال متابعتها الدقيقة لتطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، سجلت وزارة الموارد المائية والري تصرفات أحادية ومتهورة من الجانب الإثيوبي في إدارة “سد النهضة”، والتي تتعارض مع الأطر القانونية الدولية وتفتقر إلى أبسط معايير المسؤولية والشفافية. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار شعوب دول المصب، مشيرة إلى أنها تكشف زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالجار، وأنها لا تعدو كونها استغلالاً للمياه كورقة ضغط سياسية على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

وتشير البيانات الفنية إلى أن الوضع العام للفيضان هذا العام عند المصادر الرئيسية الثلاثة (النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة) أعلى من المتوسط بنحو 25%، رغم أنه أقل من مستوى فيضان العام الماضي الذي صنف مرتفعاً. ومن المعروف أن ذروة فيضان النيل الأزرق تحدث عادة في شهر أغسطس.

من الناحية الفنية المتعارف عليها، كان من المفترض أن تقوم إثيوبيا بعملية التخزين في سدها بشكل تدريجي من يوليو إلى أكتوبر، ثم تليها عمليات تصريف منظمة لتوليد الكهرباء، وهو الادعاء الذي تكرره أديس أبابا تنظيم الفيضان وحماية السودان.

غير أن المشغلين الإثيوبيين انحرفوا عن هذه القواعد، حيث قاموا في نهاية أغسطس بتخزين كميات مياه أكبر من المتوقع، مع خفض التصريفات بشكل حاد إلى 110 ملايين متر مكعب يوم 8 سبتمبر 2025. وأظهرت التصرفات اللاحقة نية متعمدة للإسراع في الملء بشكل غير منضبط للوصول إلى منسوب 640 متراً، تمهيداً لاستخدام المفيضين في حدث إعلامي سياسي مُعلن عنه بمناسبة ما سُمي “احتفال افتتاح السد” في 9 سبتمبر 2025.

وتأكدت التخوفات المصرية بعد هذا الحدث مباشرة، حيث قام الجانب الإثيوبي يوم 10 سبتمبر بتصريف كميات هائلة بلغت 485 مليون متر مكعب في يوم واحد فقط. واستمرت التصريفات في الارتفاع بشكل مفاجئ وغير مبرر لتصل إلى ذروة بلغت 780 مليون متر مكعب يوم 27 سبتمبر، قبل أن تهبط إلى 380 مليون متر مكعب يوم 30 سبتمبر. كما أظهرت البيانات انخفاض منسوب بحيرة السد الإثيوبي بما يعادل تصريف قرابة 2 مليار متر مكعب من المياه المخزنة بشكل غير مبرر، وهذه التصريفات الضخمة وغير المتوقعة مع توقيت متأخر ومختلف للأمطار داخل السودان، وارتفاع إيراد النيل الأبيض، أدت إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه تسببت في إغراق مساحات زراعية وغمر قرى سودانية. واضطر مشغلو سد الروصيرص السوداني، بسبب محدودية السعة التخزينية، إلى تمرير الجزء الأكبر من هذه المياه للحفاظ على أمان السد. وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أن إدارة الموقف المائي في مصر تتم بشكل ديناميكي يعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية. ويتم من خلال هذه الإدارة الدقيقة ضبط المنصرف المائي وفقاً للمواسم المختلفة (الزراعة، الفيضان، السدة الشتوية)، والاستفادة المثلى من المياه عبر المجرى الرئيسي وتوليد الكهرباء، مع استخدام مفيض توشكي في الحالات الاستثنائية، مما يضمن تحقيق التوازن بين كافة الاحتياجات وحماية الأمن المائي المصري.

وانطلاقاً من حرص الدولة على سلامة المواطنين، قامت الوزارة بمخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025 للتنبيه على المواطنين المقيمين على أراضي “طرح النهر” – والتي هي جزء من المجرى الطبيعي ومعرضة للغمر – بضرورة توخي الحذر لحماية ممتلكاتهم، رغم كون هذه الإنشاءات تعديات مخالفة للقانون.

ووضحت الوزارة أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي في الأصل جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن “غرق المحافظات” ادعاء باطل ومضلل، حيث اقتصر الغمر على هذه الأراضي وليس المحافظات ذاتها.

وفي ختام البيان، طمأنت الوزارة المواطنين بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يتمتع به من إمكانيات تخزينية وتصريفية هائلة يظل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، مؤكدة أن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة لضمان تلبية جميع الاحتياجات وحماية الأرواح والممتلكات.