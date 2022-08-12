بيان رسمي.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام ال6 المقبلة وتنشر بيان درجات الحرارة

في بيان رسمي قامت بنشره، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام ال6 المقبلة، وبيان درجات الحرارة، وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد ارتفاع بنسبة الرطوبة، مما سيزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بما يتراوح بين الدرجتين وال4 درجات مئوية، وسيسود البلاد بحسب التوقعات، طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات الليل، كما وأوضحت الهيئة أن بعض المناطق ستشهد نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس الأيام ال6 المقبلة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد كشفت في بيانها عن توقعاتها لحالة الطقس وبيان درجات الحرارة بالفترة، من يوم السبت 13 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 18 أغسطس، وجاءت توقعات الطقس بحسب ما نشرته الهيئة كالتالي:

السبت 13 أغسطس: سيكون هناك نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على “القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد”، وذلك على فترات متقطعة من اليوم، وسيكون هناك ارتفاع بأمواج مطروح والعلمين لتصل لما يتراوح بين المتر ونصف وحتى المترين”.

الأحد والاثنين 14 و15 أغسطس: سيكون هناك نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على “القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد”، وذلك على فترات متقطعة من اليوم، وسيكون هناك ارتفاع بأمواج مطروح والعلمين لتصل لما يتراوح بين المتر ونصف وحتى المترين”.