بوظلي وشي .. ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها وتنشر صورة صادمة

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، اتهامها لطبيب تجميل لبناني بتشويه وجهها نتيجة لخطأ قام به أثناء إجراءه لعمليه لها، وعبرت عن غضبها من الصورة التي نشرها الطبيب وادعى فيها أنها صورتها قبل أن يجري لها العملية.

أنا كنت زي القمر قبل ما اجيلك

وكتب ريهام سعيد على حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” تعليقاً على الصورة التي أدعى الطبيب أنها لها، وقالت “يعني انت مجرم لدرجه انك شوهتني و عرفت انك موت ناس قبلي و بتحط صوره لواحده مش أنا خالص و تقول أنها أنا .. أنا كنت زي القمر قبل ما اجي للك حد عمره شافني شكلي كده، عارف انت لازم تبطل أذية للناس لازم أنا بحذر كل الناس منه.. أنا هاطلع لايف من غير فلتر اوري الناس انت عملت ايه، رايح العراق.. بعد ما انفضحت في لبنام تبوظ الناس هناك ؟”.

وتابعت “يعني وصل بيك الإجرام انك تشوهني و تموت 2 ستات قبلي و تحط صوره لواحده مختلفه و تقول انها أنا ؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما اجيبلك مين الست إلي انت حاطتها دي ؟ والدتك ؟ عارف ؟ أنا هارفع عليك قضيه و هابطللك طب عشان انت بتاذي ناس كتير اوي انت تبعد حاجه عن انك تكون دكتور، انت وقعت غلط خالص.”.

وفي ختام تعليقها حذرت ريهام سعيد من الطبيب بقولها “أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي و انا بداري بالمكياج لا انا هتطلع لايف اوريهم انت عملت ايه ؟ حاطت اي صوره فيك لواحده تانيه و بتقول أنها أنا ؟؟؟؟؟ انت معمول من أيه ؟ يا جماعه اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا. بوظ الناس في لبنان رايح اربيل يبوظ الباقي”.

يذكر أن ريهام سعيد قد فسخت تعاقدي مع قناة الشمس، والتي كانت تقدم بها برنامجها الشهير “صبايا”، ثم تعاقدت مع قناة “هي” في شهر نوفمبر الماضي.