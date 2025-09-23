بورسعيد تُضيء بالسينما: نجاح أول مهرجان سينمائي دولي

وسط أجواء احتفالية مبهرة، أسدلت بورسعيد الستار على الدورة الأولى لمهرجانها السينمائي الدولي، الذي حمل شعار «سينما تُضيء» واسم الفنان الراحل محمود ياسين تكريمًا لمسيرته الفنية الثرية، ليُسجل حدثًا غير مسبوق في تاريخ المدينة الباسلة.

على مدار خمسة أيام، شهد المهرجان عروضًا سينمائية متنوعة في ثلاث مسابقات رئيسية: الأفلام الطويلة، القصيرة والتسجيلية، وأفلام الطلبة، بمشاركة ما يقرب من 80 فيلمًا من مصر والعالم، إضافة إلى بانوراما تونسية خاصة أكدت الطابع الدولي للمهرجان، ما جعل بورسعيد منصة للتبادل الثقافي والفني.

لم يكن المهرجان مجرد شاشة للعروض، بل تحوّل إلى منبر لاكتشاف المواهب الشابة من خلال ثلاث ورش مجانية في مجالات السيناريو، الإخراج والتمثيل، والتي لاقت إقبالًا واسعًا وأسفرت عن بروز طاقات واعدة، ما يعكس إيمان إدارة المهرجان بأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لتعزيز مستقبل السينما المصرية والفن المحلي.

تكريمات وجوائز دولية

حملت الجوائز طابعًا مميزًا جمع بين المحلية والدولية، حيث ذهبت جائزة الفنار الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل إلى الفيلم الأوزبكي House – المنزل، والفنار الفضي إلى الفيلم الصيني Life of Luosang – حياة لو سانج.

كما حصل المصري إسلام مبارك على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم ضي، وسامي ليشيع على أفضل ممثل عن الفيلم التونسي الاختفاء،

بينما نال الفيلم المصري غالي جائزة خاصة كأفضل فيلم عن بورسعيد، ما يعكس المستوى المتميز للتنافس الدولي والمحلي.

إشادة رسمية وشهادات حية

أشاد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بما تحقق من نجاح، مؤكدًا أن المهرجان وضع المدينة على خريطة الثقافة والفنون في مصر والعالم، وأن الدورات المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير والتوسع.

كما عبّر الناقد السينمائي أحمد عسر، رئيس المهرجان عن امتنانه للدعم الرسمي والمجتمعي، معلنًا توقيع بروتوكول تعاون مع مهرجان الحمامات السينمائي في تونس لتعزيز الشراكة الثقافية.

محمد سامي، مشارك في ورش السيناريو:

“الورش فتحت لي آفاقًا جديدة في الكتابة والإخراج، وعلمتني كيف أصنع قصة متكاملة على الشاشة. لم أتخيل أن يكون هذا المستوى متاحًا في مدينتي.”

ريم حسن، نجمة فيلم قصير:

“الجمهور تفاعل مع الفيلم بشكل غير متوقع، شعرت أن جهودنا كمبدعين صغار محط تقدير حقيقي. هذه التجربة منحتني ثقة كبيرة لمشاريع مستقبلية.”

عمرو فتحي، أحد أعضاء الجمهور:

“مهرجان بورسعيد كان أكثر من مجرد عروض سينمائية، شاهدت تفاعل الناس مع الأفلام والنقاشات بعد كل عرض، شعرت أن المدينة كلها تحتفل بالثقافة والفن.”

ليلى عبد الغني، ناقدة سينمائية:

“من النادر أن ترى تنظيمًا بهذا المستوى في دورة أولى، مع مشاركة واسعة ومتنوعة، وهو دليل واضح على جدية القائمين على المهرجان واهتمامهم بالمستقبل الفني للشباب.”

الرؤية النقدية البناءة

رغم النجاح الباهر، يمكن ملاحظة بعض النقاط التي تُثري التجربة المستقبلية: الحاجة إلى زيادة التغطية الإعلامية الدولية، وتوسيع أقسام البانوراما الدولية لتشمل مزيدًا من الدول، وتنظيم فعاليات أكثر في مناطق مختلفة من المدينة لتعزيز انتشار الثقافة السينمائية. ومع ذلك، فإن هذه الملاحظات لا تقلل من قيمة الإنجاز، بل تمنح المهرجان قاعدة قوية لتطوير نفسه في الدورات القادمة.

الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل مع العروض والندوات، أكد أن بورسعيد، بما تمتلكه من موقع متميز وتاريخ عريق وشباب محب للفن، قادرة أن تتحول إلى منارة للفكر والإبداع.

ووصف المنتج هشام سليمان المهرجان بأنه “مولود جديد نحتفل بسبوعه”، مشيدًا بحيوية بورسعيد وتفاعل جمهورها مع الحدث.

الدورة الأولى كانت خطوة جادة نحو مستقبل مشرق، وأظهرت قدرة المدينة على احتضان حدث سينمائي دولي يليق بتاريخها، بما يجعل المهرجان مرشحًا لأن يصبح موعدًا ثابتًا على الأجندة الثقافية العربية والدولية.

بورسعيد أضاءت بالسينما، وكتبت صفحة جديدة في سجلها الثقافي، لتبدأ رحلة واعدة في عالم المهرجانات الدولية.