بهاء سلطان يطرح «قبل ما أمشي» بتوقيع عزيز الشافعي

يستعد المطرب بهاء سلطان، لطرح أغنية جديدة بعنوان «قبل ما أمشي»، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر قناته الرسمية يوتيوب وجميع منصات الرقمية، الأغنية من كلمات وتلحين عزيز الشافعي، وتوزيع وماستر وسام عبد المنعم.

بهاء سلطان - صورة أرشيفية

وطرح المطرب بهاء سلطان مؤخراً أغنية تحمل اسم «عملنا كل حاجة صح» عبر جميع المنصات المختلفة، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، مِن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكان آخر أغنيات النجم بهاء سلطان أغنية بعنوان «دادينا»، والتي حققت نجاحاً كبيراً بعد طرحها عبر قناته الرسمية يوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل، وإنتاج روتانا.