بنسبة نجاح 68 %.. جامعة قناة السويس تعلن اعتماد نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية
أعلنت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، اعتماد نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية لجميع الشعب بكلية الزراعة، حيث قدمت التهنئة لجميع الطلاب لتخرجهم، متمنيه لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدة أن مصر تعول على الكثير منهم لتحويل صحرائها إلى جنة خضراء والرفع من مستوى المجال الزراعي محليًا وعالميًا.
ومن جهته، قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن نسبة النجاح في نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية تصل إلى 68.32%.، موضحًا أن 366 طالبًا وطالبة كانوا قد أدوا ولكن تم منح 250 طالبًا وطالبًة منهم فقط درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
تفاصيل نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية
واستعرض رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية، موضحًا أن عملية رصد وإعلان النتائج بالكليات يشرف عليها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
أولًا: بكالوريوس العلوم الزراعية النظام الفصلي:
- شعبة البساتين بنسبة نجاح بلغت 97.67%
- شعبة المحاصيل بنسبة نجاح بلغت 90.91%
- شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بنسبة نجاح بلغت 89.47%
- شعبة الأراضي والمياه بنسبة نجاح 87.5%
- شعبة وقاية النبات بنسبة نجاح بلغت71.43%
- شعبة الثروة السمكية بنسبة نجاح بلغت 58.33%
- شعبة الإنتاج الزراعي بنسبة نجاح بلغت 53.88%
- شعبة علوم الأغذية بنسبة نجاح بلغت53.85%
- شعبة الاقتصاد المنزلي بنسبة نجاح بلغت44.44%
ثانياً: بكالوريوس الهندسة الزراعية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت 50.61% .
ثالثاً: شعبة إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت79.41%
رابعاً: شعبة السلامة الغذائية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت 75%.
ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة، تفاصيل نتيجة الطلاب الذين حصلوا على تقديرات من امتياز حتى مقبول، حيث أوضح أن 7 طلاب حصلوا علي امتياز مع مرتبة الشرف، و3 طلاب علي امتياز فقط، و27 طالب جيد جدا مع مرتبة الشرف، 48 طالب جديد جدا، و117 طالب جيد، 49 طالب مقبول.
وأوضح عميد كلية الزراعة، أن قسم وقاية النبات تصدر قائمة الأوائل العشرون كالأتي.
- المركز الأول: الطالبة أمنية منصور محمد عبدالله السيد، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 90.71%.
- المركز الثاني: الطالب محمود سيد علي أحمد منصور (شعبة الهندسة الزراعية – بتقدير عام ممتاز بنسبة 90.38%).
- المركز الثالث: الطالبة مها محمد أحمد المصري من شعبة الأراضي والمياه – على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف – بنسبة 90.2%.
- المركز الرابع: الطالبة إسراء مجدى حنفي (ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88.23% شعبة المحاصيل).
- المركز الخامس: إسلام عبد المنعم إبراهيم السيد (ممتاز بنسبة 88,21% شعبة الهندسة الزراعية).
- المركز السادس: شروق عبد الرحمن أحمد منصور(ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88% – شعبة البساتين).
- المركز السابع: سلمى أحمد محمد سليمان (جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة 86,98% من شعبة السلامة الغذائية)
- المركز الثامن: ندا أشرف السيد حسن (ممتاز بنسبة 86.97% من شعبة الهندسة الزراعية)
- المركز التاسع: مريم نصر عبد الفتاح على رضوان (جيد جدا مع مرتبة الشرف 86.43%السلامة الغذائية)
- المركز العاشر: مصطفى محمود سيد أحمد محمد السباعي (ممتاز مع مرتبة الشرف86,43% الإنتاج الحيواني)
- المركز الحادي عشر: ألاء مسلم أحمد السيد (ممتاز مع مرتبة الشرف86.21%الإنتاج الحيواني).
- المركز الثاني عشر: ميار طارق محمود أحمد سليمان(جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة 86.16 شعبة السلامة الغذائية).
- المركز الثالث عشر: ساره إبراهيم فؤاد عبد الرحمن محمد (جيد جدا مع مرتبة الشرف 84.68% شعبة السلامة الغذائية).
- المركز الرابع عشر: محمد السيد أحمد يحيى درغام (جيد جدا 84.66% الهندسة الزراعية).
- المركز الخامس عشر: أمنية أحمد عبد المحسن منصور (ممتاز مع مرتبة الشرف 84.35%الثروة السمكية).
- المركز السادس عشر: مريم شريف فاروق إبراهيم جاب الله (جيد جدا مع مرتبة الشرف 83.96% السلامة الغذائية).
- المركز السابع عشر: جهاد محمد إبراهيم عبدالله (جيد جدا 83.93% إدارة أعمال ومشروعات زراعية).
- المركز الثامن عشر: محمد سمير سليمان محمود (جيد جدا 83.74% إدارة اعمال ومشروعات زراعية).
- المركز التاسع عشر: يوسف موسى الصغير موسى (جيد جدا 83.32% الهندسة الزراعية).
- المركز العشرون: مكرر بنسبة نجاح بلغت 82.29% وهم الطالبة إسراء عبد الشكور محمود احمد (شعبة السلامة الغذائية)، إسراء مجاهد السيد سالم (شعبة علوم وتكنولوجيا الأغذية)، مصطفى احمد عبد الحميد محمد (شعبة الهندسة الزراعية).