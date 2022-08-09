بنسبة نجاح 68 %.. جامعة قناة السويس تعلن اعتماد نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية

أعلنت جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، اعتماد نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية لجميع الشعب بكلية الزراعة، حيث قدمت التهنئة لجميع الطلاب لتخرجهم، متمنيه لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدة أن مصر تعول على الكثير منهم لتحويل صحرائها إلى جنة خضراء والرفع من مستوى المجال الزراعي محليًا وعالميًا.

ومن جهته، قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن نسبة النجاح في نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية تصل إلى 68.32%.، موضحًا أن 366 طالبًا وطالبة كانوا قد أدوا ولكن تم منح 250 طالبًا وطالبًة منهم فقط درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.

تفاصيل نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية

واستعرض رئيس جامعة قناة السويس، تفاصيل نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية، موضحًا أن عملية رصد وإعلان النتائج بالكليات يشرف عليها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أولًا: بكالوريوس العلوم الزراعية النظام الفصلي:

شعبة البساتين بنسبة نجاح بلغت 97.67%

شعبة المحاصيل بنسبة نجاح بلغت 90.91%

شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بنسبة نجاح بلغت 89.47%

شعبة الأراضي والمياه بنسبة نجاح 87.5%

شعبة وقاية النبات بنسبة نجاح بلغت71.43%

شعبة الثروة السمكية بنسبة نجاح بلغت 58.33%

شعبة الإنتاج الزراعي بنسبة نجاح بلغت 53.88%

شعبة علوم الأغذية بنسبة نجاح بلغت53.85%

شعبة الاقتصاد المنزلي بنسبة نجاح بلغت44.44%

ثانياً: بكالوريوس الهندسة الزراعية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت 50.61% .

ثالثاً: شعبة إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت79.41%

رابعاً: شعبة السلامة الغذائية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت 75%.

ومن جانبه ، كشف الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة، تفاصيل نتيجة الطلاب الذين حصلوا على تقديرات من امتياز حتى مقبول، حيث أوضح أن 7 طلاب حصلوا علي امتياز مع مرتبة الشرف، و3 طلاب علي امتياز فقط، و27 طالب جيد جدا مع مرتبة الشرف، 48 طالب جديد جدا، و117 طالب جيد، 49 طالب مقبول.

وأوضح عميد كلية الزراعة، أن قسم وقاية النبات تصدر قائمة الأوائل العشرون كالأتي.