بموت وعربيتي اتفحمت.. فنانة شهيرة تجري عملية اليوم بعد تعرضها لحادث مفجع ونجاتها من الموت

بموت وعربيتي تفحمت وادعو لي، كانت هذه هي العبارة التي كتبتها فنانة شهيرة عقب تعرضها لحادث مفجع، أدى إلى تفحم سيارتها بشكل كامل ولم يتبقى منها أي معالم للسيارة نظراً لشدة الحادث الذي تعرضت له ولم يتم الكشف عن أسباب وتفاصيل هذا الحادث الأليم.

الفنانة سمر تجري عملية اليوم بعد نجاتها من الموت

وكانت الفنانة والمطربة سمر تعرضت لحادث مروع عند عودتها من الساحل، وكانت تقيم إحدى الحفلات هناك، وأثناء العودة وسيرها على طريق الساحل الشمالي، تعرضت للحادث، وتم نقلها هي ومن كان معها في سيارتها إلى المستشفى بشكل عاجل.

ونتيجة الحادث الذي تعرضت له المطربة سمر، أصيبت بشرخ في الظهر وكسور بذراعها، وسوف تجري عملية جراحية اليوم، وشكرت سمر كل المتابعين لها، وكل من سأل عليها أو وساها في محنتها بعد الحادث الذي تعرضت له بالساحل الشمالي، وأشارت إلى أنها لا تستطيع الرد الآن نظراً لحالتها الصحية.

وكانت المطربة سمر قد قدمت العديد من الأغاني وعلى رأسها غيرو، وسيني عائشة، وكذلك”ضحكينا يا دنيا.

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