بمناسبة العيد الوطني للمحافظة .. افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه
تعد الشرقية من أهم محافظات مصر تاريخيًا، فموقعها الجغرافي جعلها البوابة الشرقية لمصر، فأصبح الجميع يمرون عليها من الزائرين والغزاة وغيرهم، وتحتفل الشرقية هذه الأيام بعيدها الوطني والذي يوافق التاسع من سبتمبر في كل عام، وذلك إحياءً لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881م، ويحرص قادة المحافظة وعلى رأسهم محافظ الأقليم أن يتم افتتاح عدد من المشروعات تزامنًا مع تلك المناسبة، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه وموضوعات أخرى ذات صلة .
افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه
كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي في مختلف مدن ومراكز المحافظة في العديد من القطاعات منها؛ (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الكهرباء – الأبنية التعليمية – الطرق – الشباب والرياضة – الطب البيطري)، مشيرًا إلى أن تكلفة تلك المشروعات قد بلغ 2 مليار جنيه، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، وموضحًا أن تلك المشروعات سوف تعود بالنفع على ملايين من أبناء المحافظة، وإحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل لمواطني المحافظة وتحقيق طموحاتهم وآمالهم .
تفاصيل المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية
أعلن محافظ الشرقية، عن تفاصيل المشروعات التي تم افتتاحها في المحافظة في الاحتفالات بالعيد الوطني للمحافظة والتي جاءت على النحو التالي :
- في قطاع الصرف الصحي
- محطة معالجة صرف صحى قنتير بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 210 ملايين جنيه .
- مشروع صرف صحى اكوة وكفر الباشا بمركز ديرب نجم بتكلفة 144 مليون و200 ألف جنيه .
- مشروع صرف صحى متكامل بمركز ديرب نجم بتكلفة 131 مليون و300 ألف جنيه .
- مشروع صرف صحى المسلمية وبنى عامر بمركز الزقازيق بتكلفة 62 مليون جنيه .
- فى قطاع الإسكان
- الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل وإنارة منطقة كفر الزقازيق .
- تطوير نفق أبو الريش بتكلفة 5 مليون جنيه .
- تطوير وتجميل مدينة الزقازيق .
- فى قطاع الكهرباء
- الانتهاء من تنفيذ 8 موزعات كهرباء جهد متوسط بمراكز (الزقازيق – كفر صقر – الابراهيمية – فاقوس – ديرب نجم)، وبتكلفة 347 مليون جنيه .
- فى قطاع الأبنية التعليمية
- إنشاء 32 مدرسة جديدة جديد وإحلال كلى لمدرسة .
- توسعة 6 مدارس لإضافة وتطوير 712 فصلًا مدرسيًا بتكلفة 385 مليون و800 ألف جنية .
- فى قطاع الطرق
- الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعا بإجمالى أطوال 80.7 كم وبتكلفة 327 مليون و800 ألف جنية .
- فى قطاع الشباب والرياضة
- الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 14 نادى ومركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 19 مليون و550 ألف جنيه .
- فى قطاع الطب البيطرى
- إنشاء جديد لعدد وحدتين بيطريتين .
- إحلال وتجديد لعدد 6 وحدات بيطرية .
- رفع كفاء وتطوير 3 وحدات بيطرية .