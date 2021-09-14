بمناسبة العيد الوطني للمحافظة .. افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه

تعد الشرقية من أهم محافظات مصر تاريخيًا، فموقعها الجغرافي جعلها البوابة الشرقية لمصر، فأصبح الجميع يمرون عليها من الزائرين والغزاة وغيرهم، وتحتفل الشرقية هذه الأيام بعيدها الوطني والذي يوافق التاسع من سبتمبر في كل عام، وذلك إحياءً لذكرى وقفة الزعيم الشرقاوي أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881م، ويحرص قادة المحافظة وعلى رأسهم محافظ الأقليم أن يتم افتتاح عدد من المشروعات تزامنًا مع تلك المناسبة، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه وموضوعات أخرى ذات صلة .

افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن افتتاح 109 مشروع تنموي وخدمي في مختلف مدن ومراكز المحافظة في العديد من القطاعات منها؛ (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الكهرباء – الأبنية التعليمية – الطرق – الشباب والرياضة – الطب البيطري)، مشيرًا إلى أن تكلفة تلك المشروعات قد بلغ 2 مليار جنيه، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، وموضحًا أن تلك المشروعات سوف تعود بالنفع على ملايين من أبناء المحافظة، وإحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل لمواطني المحافظة وتحقيق طموحاتهم وآمالهم .

تفاصيل المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية

أعلن محافظ الشرقية، عن تفاصيل المشروعات التي تم افتتاحها في المحافظة في الاحتفالات بالعيد الوطني للمحافظة والتي جاءت على النحو التالي :