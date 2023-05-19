“بمشي ورا احساسي ولا أثير الجدل”.. منى زكي تدافع بقوة عن مسلسلها “تحت الوصاية”

دافعت الفنانة المتألقة منى زكي عن مسلسلها الدرامي “تحت الوصاية” والذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج “هي والناس” الذي تقدمه الاعلامية “رضوى الشربيني” على شاشة قناة “سي بي سي سفرة”.

وقالت الفنانة: “من البداية وأنا متحمسة للمشاركة في المسلسل لأنه بيجسد كم المشكلات التي تعاني منها السيدات بعد وفاة الزوج، وفي نماذج كثير محيطة بنا من أصدقاء وجيران”، وكشفت الفنانة: “الكاتبان خالد دياب وشيرين هم اللي عرضوا عليه فكرة العمل من البداية وكان معاهم المخرج محمد شاكر خضير وبصراحة تخوفت في البداية لأن القضية حقيقية واجهها عدد كبير من السيدات والأطفال”.

وأكملت الفنانة: “المسلسل بيأكد أن فكرة النظر للمرأة على أنها غير مؤهلة لرعاية الأولاد هي نظرة خاطئه، في ستات كتير بتعاني من ظروف مش أحسن حاجة ولكن بيربوا ولادهم أحسن تربيه، لازم الأم تكون حاجة كبيرة في المجتمع” وكشفت الفنانة: “تأثرت بشدة بمشاهدي مع الأطفال أثناء أحداث المسلسل وده نابع عن فطرة الأمومة”، وأكدت الفنانة: “أنا بسير دائما خلف احساسي ولا أرغب في إثارة الجدل والبلبلة في المجتمع”، وشددت: “قانون الوصايا الحالي غريب وغير مفهوم وبيظلم المرأة المعيلة للأطفال”، واختتمت الفنانة: “لم أتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل، الأمر اللي خلى البعض يتحرك من أجل تغيير قانون الوصايا”.