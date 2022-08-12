بمشاركة ٣٠٠ طفل.. «قصور الثفافة» تطلق مشروع أطفال «أهل مصر » بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الخامس من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال “أهل مصر”، بمحافظة البحر الأحمر في الفترة من 10 حتى 18 اغسطس الجاري، لبدء الورش الفنية والثقافية والتي تتناول أكثر من قسم سواء كان ثقافة أو أدب أو تاريخ أو فن.

مشاركة ٣٠٠ طفل

ومن جهته قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة، إن مشروع أطفال “أهل مصر”، الذي أطلق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يشترك به 300 طفل من أطفال محافظات مصر الحدودية وهي شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبورماد، الوادى الجديد، مطروح، البحر الأحمر”، وكذلك القاهرة.

وأوضح الفنان هشام عطوة، في تصريحات صحفية، أن مشروع أطفال “أهل مصر” جاء برعاية الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، مضيفا أنه نفذ من قبل الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبي.

ورش فنية وأدبية

واستقبل قصر ثقافة الغردقة أطفال “أهل مصر”، حيث بدأت فعاليات المشروع بورشة الموائد المستديرة للأديب فؤاد مرسى، حيث تحدث عن طرق التفكير العلمي السليم والتدريب عليها وذلك من خلال التطبيق على المشكلات التى تواجه الإنسان فى حياته، وكذلك قضية المناخ لتدريب الأطفال على كيفية إعداد أوراق لمناقشة القضية بحيث يساهم كل طرف فى حل المشكلة.

وتحدث الشاعر عبده الزراع مع الأطفال على كيفية إلقاء الشعر و مفهومه ومن هم أبرز الشعراء فى وطننا العربى، وما هي ميزة كل شاعر، كما تحدثت ابتسام أبو الدهب فى ورشة الصحفى الصغير عن مفهوم الإعلام وأهميته ودور الصحفى فى نقل الخبر بحيادية وشرح مفهوم الحيادية فى نقل الخبر.

وبعنوان “السياحة فى بلدنا”، أشارت سهام محمد، إلى أهم المعالم السياحية التى تشتهر مصر في كل محافظة، وهي معبد إدفو بأسوان والكرنك بالأقصر، وهيبس بالوادى الجديد، والأهرامات بالجيزة وغيرها.

وقال الفنان كريم خلف، إن أولى خطوات لابد من اتباعها في ورش الحرف اليدوية، وخاصة الخيامية هي معرفة أنواع الغرز المختلفة والخامات المستخدمة، فيما تحدث الفنان يحيى حسن عن أنواع الخطوط وما يميز كل منهم، وقدمت الفنانة صفية يحيى، ورشة تعليم الكلينكا، فيما تحدثت الفنانة ايه يحي عن ورشة عمل نسيج بالنول وخيوط الصوف إلى جانب ورشة اعادة تدوير المخلفات لعمل مشغولات يدوية، ورشة الأركت الخشبى، والحلى والاكسسوارات.

كما أقيمت عدد من الورش على المستوي الفني، وهي ورشة فنون تشكيلية للرسم والتعبير عن الشخصية، ورش المسرح البشرى، وورشة الموسيقى وفنون الأداء عن مبادئ علم الأصوات وتدريب الأطفال على بعض الأغنيات.

وجدير بالذكر أن أسبوع مشروع أطفال «أهل مصر » بمحافظة البحر الأحمر يتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، وتبدأ بزيارة مسجد المينا، كنيسة الأنبا شنودة، متحف الرمال بالغردقة، زيارة مدينة سفاجا، زيارة حرة بالسوق التجارى.

ويذكر أن مشروع أطفال «أهل مصر »، يأتي في إطار الاهتمام بأطفال مصر في المحافظات الحدودية ودمجهم بأطفال مصر في العاصمة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة وتعريفهم بتاريخ بلدهم وتثقيفهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف بين الأطفال.