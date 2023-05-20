بمشاركة نيللي كريم وخالد الصاوي.. محمد رمضان يُعاود تصوير ” ع الزيرو”

بعد فترة من التوقف منذ سبتمبر الماضي، عاود الفنان محمد رمضان، تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” وهو العمل الذي يشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان خالد الصاوي، إلى جانب الطفل منذر مهران، والذي يُجسد دور ابن محمد رمضان خلال الأحداث، ويُشار إلى أن أعمال التحضير للفيلم كانت توقفت على مدار الفترة الماضية، بسبب انشغال محمد رمضان بمسلسله الرمضاني “جعفر العمدة” والذي لاقى نجاحًا مُنقطع النظير.

يشارك في بطولة فيلم “ع الزيرو” كل من محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش قضية الإتجار في الأعضاء البشرية.

أحدث أعمال محمد رمضان:

فيلم “هارلي” هو الأخير الذي يُعرض للنجم محمد رمضان في دور العرض السينمائية حاليًا، بإجمالي إيرادات بلغت 33 مليون جنيه، خلال 4 أسابيع منذ بداية طرحه أمام الجمهور.

فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، ومن إخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

ويأتي فيلم هارلي بعد غياب محمد رمضان عن السينما لمدة 4 سنوات، إذ قدم آخر أفلامه “الديزل” عام 2018، ويعد هارلي هو التعاون الثاني بين محمد رمضان ومي عمر في السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك في مصر.