بلاغ إلى النائب العام ضد مشاهير اليوتيوب أحمد حسن وزينب

في واقعة جديدة من نوعها على المجتمع المصري تقدم القومى للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام ضد مشاهير اليوتيوب المصريين أحمد حسن وزينب .

في الأونة الأخيرة تصاعدت موجة منشئ المحتوى على اليوتيوب أو مايعرف youtubers، وأصبح الجميع يريد أن يمتلك قناة على اليوتيوب لكي يحقق أرباحا مالية، أو شهرة في المجتمع وتصاعد هذه الموجة جعل العديد من الأشخاص يريد فعل أي شئ فقط من أجل الشهرة، ولكن هل تدفعك الشهرة لإستغلال إبنتك الرضيعة فى الفديوهات هذا ما سوف نوضحه في هذه المقالة، وتحليل لواقعة إستغلال منشئ المحتوى المصري أحمد حسن وزوجتة زينب على اليوتيوب لإبنته فى الفديوهات التي يقوم برفعها على قناته، حيث أنقسم المجتمع المصري من مؤيد ومعارض فمنهم من أعتبرها فديوهات عادية ومنهم من قام بتقديم بلاغات إلى المجلس القومى للطفولة والأمومة، والذي قام بدورة بدراسة حالة للواقعه أدت إلى قيامه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب .

من هم أحمد حسن وزينب ؟

أحمد حسن وزينب هي قناة على اليوتيوب يمتلكها شخص يدعى أحمد حسن متزوج من زينب، يقوما الأثنين بتصوير فديوهات لحياتهم الشخصية ومواقفهم الحياتية المختلفة، بالإضافة إلى الفديوهات الترفيهيه وتعرف هذه النوعية من الفديوهات بالفلوج vlog وهو تديون بالصورة الحيةلحدث معين، المهم فى الأمر هو أن أحمد حسن وزينب حققا شهرة كبيرة من خلال رفع تلك الفديوهات على اليوتيوب، وليس فقط الشهرة هى ما تحقق ولكن الأمول أيضا فموقع اليوتيوب يدفع لك المال مقابل الفديوهات وبالطبع كلما زادت المشاهدات على فديوهاتك زادت الشهرة وزادت أرباح قناتك لذا فعليك البحث دائما عن وسيلة للحصول على مشاهدات بالملايين لقناتك .

كيف تم إستغلال الطفلة من قبل أحمد حسن وزينب ؟

الآن ربما قد وضحت الرؤية إلى الجميع فما فعلة أحمد حسن وزينب من نشر فديوهات لطفلة بدأ من مرحلة الولادة، حتى قاما بتصويرها وهي تبكىي من أجل الحصول على ملايين المشاهدات من إستجداء مشاعر مستخدمى اليوتيوب للدخول على فديوهاتهم ومشاهدتها، أعتبره البعض إستغلال للطفلة فهي ليس لها ذنب فى هذه اللعبة الرخيصة وأدى إستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعى إلى تقديم بلاغات للمجلس القومى للطفولة والأمومة .

بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب

فور تلقى المجلس القومى للطفولة والأمومة بلاغات متكررة عبر الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 قام المجلس برئاسة الأمين العام الدكتورة : عزة العشماوى بدراسة حالة للواقعة بالتفصيل وأدت دراسة الحالة لتصنيف الواقعة على أنها مخالفة للقانون وبالتحديد المادة رقم 291 من قانون العقوبات المتعلقة بالإستغلال التجارى للأطفال من أجل التربح، ولم يتوقف المجلس عند تحديد نوع المخالفة القانونية فقط بل أعربت الدكتورة: عزة العشماوى عن قيام المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب .

فى نهاية المقال أريد معرفة رأيك الشخصى متابع موقع نجوم مصرية الوفي في هذه الواقعه ولو كنت مكان أحمد حسن وزينب هل ستقوم بتصوير إبنتك الرضيعه فى مواقف مختلفة ونشرها على اليوتيوب؟