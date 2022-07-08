بلاش حد يستغلك.. أسعار اللحوم البلدي في تعاملات اليوم الجمعة

استقرت أسعار اللحوم البلدي، في تعاملات اليوم الجمعة الثامن من يوليو وقفة عرفات، في الأسواق المحلية وذلك بعدما سجلت ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر العلف، وذلك قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك والذي يضحى فيه المسلمون بذبح الأضاحي تقربا إلى عزوجل ويقل الإقبال على شراء اللحوم بعده.

أسعار اللحوم في تعاملات اليوم الجمعة

يختلف سعر كيلو اللحوم حسب النوع، وشهد السوق استقرارا في تعاملات اليوم الجمعة حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

اللحم الكندوز: يصل سعر كيلو اللحم الكندوز في الأسواق بين 180 جنيها حتي 190 جنيها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

اللحم الضاني: يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 180 جنيها حتى 200 جنيه في الأسواق خلال فترة العيد.

اللحم المفروم العادي: يصل سعر كيلو اللحم المفروم العادي لـ 170 جنيها في الأسواق بتعاملات اليوم.

الكبدة الكندوز: يتراوح سعر كيلو الكبدة الكندوز في الأسواق بين 170 إلى 190 جنيها في الأسواق.

الكبدة الضأن: يصل سعر كيلو الكبدة الضأن في الأسواق بتعاملات اليوم لـ 200 جنيه.

أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة

توفر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأضاحي في منافذها الموجودة والمنتشرة في مدن والمحافظات المختلفة، بأشعار أقل بكثر من السوق الخارجي، حيث تعد أرخص بنسبة تصل إلى 30% عن الأسعار الخارجية، وتحرص الوزارة على بيع المواشي والأغنام خالية من أي مرض وتكون قد حصلت على رعاية صحية جيدة ومتابعة بشكل دوري لكشف أي مرض يظهر عليها.

وتجهز وزارة الزراعة من خلال قطاع الإنتاج منافذ متنقلة تجوب كافة عواصم المدن وذلك بهدف رفع العبء عن المواطنين من خلال توفير أسعار الأضاحي مناسبة للمواطنين، حيث يصل عدد المنافذ إلى 409 متحركة في المحافظات وتضم جميع أنواع السلع الغذائية مثل الأسماك والدواجن واللحوم.