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بلاش تهاون.. رسالة نارية هامة من محافظ الشرقية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء

عزت محمد

اجتمع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووجه لهم مجموعة من الرسائل الهامة منها عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية لأى محاولة للبناء على الأراضي الزراعية او أملاك الدولة، مع تطبيق القانون على المخالفين.

بلاش تهاون.. رسالة نارية هامة من محافظ الشرقية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء

إزالة فورية لمباني في الحسينية

وعلى الفور نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، مجموعة من الإزالات الفورية بالطوب الدبش الأبيض بدون ترخيص ناحية الحسينية ثاني على مساحة 30 متر، وعلى الفور تمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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إيقاف أحد المواطنين أثناء الشروع في البناء بالمخالفة

في حين وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر حملات على إزالة المباني المخالفة، وتم وقف أحد المواطنين أثناء الشروع في البناء المخالف، وشد الخشب وذلك في قبل صب الصبة، بناحية قراجة التابعة للوحدة المحلية بالقضاة، وتم وقف الأعمال وفك الخشب وتطبيق القانون على المخالفين.

بلاش تهاون.. رسالة نارية هامة من محافظ الشرقية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء 1 3/6/2022 - 6:25 م
بلاش تهاون.. رسالة نارية هامة من محافظ الشرقية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء

إزالة فورية لمبنى بالدبش عبارة عن سور بطول بكفر العزازى

وعلى جانب آخر، وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو حماد مجموعة من الإزالات الفورية لمبنى الدبش وهو عبارة عن سور بطول بكفر العزازي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تصدت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة بناء مخالفة في قرية القراقرة وهي عبارة عن سوق 5 متر وأعمدة معدة للصب، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

إزالة مبني بالدبش الأبيض بعزبة الكيلانى

في حين وجه مسؤولي الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان حملة إزالة مبنى مبني بالدبش الأبيض بعزبة الكيلانى بالبر الشرقي على مساحة 80 متر داخل سور قديم، وتم وقف أعمال البناء.

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عزت محمد

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