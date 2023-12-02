أخبار مصر

بكل صراحة.. الفنانة نور الغندور تحسم الجدل حول زواجها من زوج ماجي بو غصن

محمد مختار

ردت الفنانة نور الغندور على الأخبار المنتشرة مؤخراً حول وجود علاقة تجمعها مع المنتج جمال سنان زوج النجمة ماجي بو غصن، وعن تطور هذه العلاقة إلى حد الزواج، وذلك أثناء حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة.

نور الغندور، ماغي بو غصن، جمال سنان

المنتج جمال سنان زوج ماجي بو غصن

رد فعل ماجي بو غصن ونور الغندور على الخبر

تحدثت الفنانة نور الغندور إلى برنامج “سينما تك” حول هذا الأمر قائلة: أنا وماجي بو غصن علاقتنا أكبر من أن تؤثر عليها شائعة مثل زواجي من جمال سنان.

نور الغندور، ماغي بو غصن، جمال سنان
نور الغندور وماغي بو غصن

وتابعت: من قام بترويج هذه الأخبار لا يعرف مدى قوة العلاقة بيني وبين ماغي بو غصن، ولا يعلم أننا تحدثنا عن هذا الخبر وضحكنا سوياً.

وأردفت: أنا سعيدة في حياتي؛ ولماذا أتزوج الآن؟، وعندما يحدث الزواج سوف أعلن الخبر في كل مكان.

قد يهمك
Avatar of محمد مختار
محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل