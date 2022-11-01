في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشيف المصري أسامة السيد بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة على الفيسبوك هذا الخبر فجر يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 بعد أزمة صحية كبيرة ابعدته عن الساحة وعن تقديم البرامج، ليرحل عن عالمنا واحد من أهم وأشهر الطهاة في الوطن العربي والذي ذاع صيته في الكثير من البلدان حول العالم.

بكلمات مؤثرة… الشيف اسامه السيد يودع متابعيه على الفيسبوك، وصفحته الرسمية تعلن خبر وفاته

قام الشيف أسامة السيد بمشاركة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ببعض الكلمات المؤثرة قبل وفاته بحوالي شهر حيث قال ” أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن، تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني ذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم”

وكانت هذه الكلمات هي آخر كلمات ودع بها الشيف أسامة جمهوره ومتابعه ومحبيه.

من هو الشيف أسامة السيد

ولد الشيف أسامة في القاهرة وعشق فنون الطهي منذ الصغر، وألتحق بمعهد الفنادق بالقاهرة وتخرج عام 1979، وبدأ بعدها رحلته بالسفر إلى أمريكا عام 1980 ليبدأ العمل الذي يحبه وهو الطهي وخلال مسيرته قدم العديد من برامج الطهي التي كانت علامة فارقة ومميزة في المطبخ المصري والعربي.

أصبح علامة بارزة من علامات الطهي، كما عمل كمستشار تغذية وعُين نائباً لرئيس جمعية الشيفات المصريين، كما عمل كمؤلف وقدم العديد من برامج الطهي على شاشات التليفزيون التي جذبت عدد كبير من الجمهور وحظي من خلالها بشعبية كبيرة، كان له أسلوب خاص وهادئ عند تقديم برامج الطهي لذلك يعد أشهر الطهاة في العالم العربي، ومن أشهر البرامج التي قدمها برنامج “بالهنا والشفا” عام 1991 على قنوات إم بي سي و ANA الأمريكية وكان هذا أول برنامج طبخ يتم عرضه على الفضائيات العربية، كما كان برنامج “أسامة أطيب” من أشهر برامج الطهي التي قدمها على قناة دبى عام 2004، بعدها قام بتقديم برنامج “مطبخ سي السيد”.