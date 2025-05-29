بقرار من رئيس الوزراء.. إجازة عيد الأضحى 2025 من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 من نفس الشهر

إجازة عيد الأضحى.. قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعتماد الفترة من الخميس 5 يونيو 2025 حتى الاثنين 9 يونيو 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من يستفيد بإجازة عيد الأضحى؟

ينطبق قرار رئيس الوزراء بشأن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك على جميع العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وهي إجازة مدفوعة الأجر.

موعد عيد الأضحى المبارك

كانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من شهر ذى القعدة لعام 1446 هجريًّا، الموافق 27 من شهر مايو لعام 2025 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في بيانها، أنه قد ولد هلال شهر ذو الحجة قد ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 2025/5/27م (يوم الرؤية)، وبناءً على ذلك، ستكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، ويحلّ عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات الإنسانية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، بشأن نماذج استجابات المنظومة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لعدد من الحالات الإنسانية في قطاعات مختلفة.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى المواطنين وبذل أقصى جهد ممكن لتقويض أسبابها، مع سرعة الاستجابة للاستغاثات العاجلة وذات الطابع الإنساني والبعد الاجتماعي.

فيما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن استجابات المنظومة السريعة والفعّالة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بحل شكاوى المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية لتخفيف معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الشأن ذاته.