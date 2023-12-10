“بقرار من النقابة”.. وقف الفنانة نورا عبد الرحمن عن العمل

قرر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وقف الممثلة الشابة نورا عبد الرحمن؛ عن ممارسة نشاطها الفني بسبب عملها بدون تصريح من النقابة.

الفنانة نورا عبد الرحمن - مصدر الصورة: حساب نورا عبد الرحمن على انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

كما قررت النقابة في وقت سابق عدم التصريح لعدد من الفنانين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حال عدم استجابتهم، ووجهت النقابة جميع شركات الإنتاج بحظر التعامل معهم حتى يتم تصحيح أوضاعهم.

الفنانون المذكورون هم: عمرو جمال، وإنجى كيوان، وياسمين داود، ونينا المغربي، وعمر شرقى، وراندا عبد السلام، وعمرو ممدوح، وشيما الشريف، وسالى حماد، ومروان يونس، وفدوى عابد، وناردين فرج، وأوتاكا، وصلاح الدالي، ورحمة حسن، وإلهام وجدى، وأنس مبارك، وهالة خالد، ويوسف وهبي، وهاجر السراج.

بالإضافة إلى ذلك، قرر الدكتور زكي منع عمل طلاب معهد الفنون المسرحية قبل أن يحصلوا على تصريح من النقابة، وحذر شركات الإنتاج من التعاقد مع طلاب الفنون المسرحية ومشاركتهم في أي عمل قبل الحصول على التصريح اللازم.

نورا عبد الرحمن، هي ممثلة مصرية من مواليد 10 أبريل 1994 بالقاهرة، شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية مثل: “هجمة مرتدة، وزي القمر، وحلوة الدنيا سكر، وبين السما والأرض، والقاهرة كابول، والحرامي ج2”.