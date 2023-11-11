أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموافقة على إلحاق طالب في المرحلة الابتدائية إلى الدراسة في كلية العلوم بجامعة دمياط بدلتا مصر، دون المرور بجميع المراحل التعليمية الأخرى، ليُشعل القرار مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأنه أمر نادر الحدوث، فما السبب وراء ذلك؟

بقرار حكومي: طالب مصري يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرةً.. فما السبب وراء ذلك؟

السبب وراء إلحاق الطالب بالكلية مباشرةً

جاء قرار إلحاق الطالب “يحيي عبد الناصر محمد” المسجل في مدرسة اللغات الرسمية بدمياط إلى إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالنقل إلى في كلية العلوم بجامعة دمياط بدلتا مصر، نظرًا لأنه يُعد من النابغين علميًا، لذلك قام مجلس الكلية بتقديم عرض منحة كاملة للدخول إلى “برنامج النابغين” في “جامعة زويل”، بالإضافة إلى رعاية الطالب من قبل الدولة هو وأسرته أثناء فترة الدراسة بالجامعة، من أجل مساعدته في الحصول على مكانة علمية يستحقها.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي تُجري اختبار الذكاء، وهو عبارة عن اختبار كفاءة دولي للأطفال ويطلق عليه “IQ Test”، وبناءً على نتائجه، يحق للطلاب في إجراء الاختبار مع الطلاب الذي يتقدمون في قبول في “جامعة زويل”.

ويتضمن اختبار القدرات اختبار “STEM” على المواد التالية (الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتفكير الناقد)، وذلك لمدة 4 ساعات في مواد العلوم بالمرحلة الثانوية في مصر، حيث أن الطالب المذكور حقق نتائج ممتازة مما جعله الطالب من ضمن 10% من الطلاب المتقدمين في امتحان القبول.

حيث قام الطالب باختبار تحديد المستوى لمادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحقق مستوى متميز سمح له بدخول الجامعة دون دورة تمهيدية للغة الإنجليزية، وقام باجتياز المقابلة الشخصية بنجاح، وبذلك يكون اجتاز اختبار القبول في “جامعة زويل” بامتياز.