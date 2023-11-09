بقرار جمهوري يحيى من الإبتدائية للكلية

في إطار رعاية الطلاب المتميزين والفائقين تم قبول الطالب يحيى عبد الناصر محمد، الذي يدرس في الصف السادس الابتدائي في مدرسة اللغات الرسمية بدمياط، في كلية العلوم بجامعة دمياط.

تميز علمي وموهبة فريدة

يتميز يحيى بموهبته وتفوقه العلمي، ويحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا برعاية النشء الشباب المتميزين والموهوبين.

حيث تم الموافقة على إلحاق الطالب يحيى بكلية العلوم بجامعة دمياط بناء على توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه الخطوة كنتيجة لالتزام الدولة بدعم الموهوبين والمتفوقين علميا في مصر.

كما تعكس هذه الخطوة جهود الدولة في توفير الرعاية الشاملة للموهوبين وتشجيع التفوق العلمي في مختلف المجالات.