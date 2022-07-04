بقدرة 5 ميجا وات.. افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمنطقة سوما باي
افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمنطقة سوما باي
افتتح اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 اللواء “إيهاب رأفت” السكرتير العام المساعد، بالنيابة عن اللواء “عمرو حنفي” محافظ البحر الأحمر، محطة الطاقة الشمسية بخليج سوما باي بقدرة 5 ميجا وات، وهي أحد خطوات المحافظة للوصل إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والدائمة، وأكد رأفت بأن محافظة البحر الأحمر تعمل على تعزيز وتشجيع الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة، والتي تتوافق مع سياسة الدولة بالتنوع في مصادر الطاقة وخطة التنمية المستدامة.
وأضاف رأفت بأن للمحطة الشمسية الكثير من الفوائد، فهي تساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية، وتمثل دعوة للتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، التي لا تسبب أي أضرار بيئية، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المهندس “إبراهيم المسيري” عن فخره الكبير بالمشروع، الذي شبهه بالحلم مؤكدًا استغراق تنفيذ المشروع لوقت طويل، وأنه يتماشى تمامًا مع رؤية الشركة للتواصل مع الطبيعة والحفاظ عليها، ومشيرًا إلى أن شعار شركة سوما باي هو “متميزون بالطبيعة”، وأوضح المسيري الهدف الحقيقي من المشروع، وهو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وتحليه المياه، مما يساعد في سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع.
- رئيس مدينة سفاجا اللواء “ياسر شعبان”.
- لرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المهندس “إبراهيم المسيري”.
- العضو المنتدب لمجموعة طاقة عربية المنفذة للمشروع المهندسة “باكينام كفافي”.
- العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء المهندس “سامي عبد القادر”.
- عدد من القيادات بشركة أبو سومة للتنميه السياحية وبنك HSBC.