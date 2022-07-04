بقدرة 5 ميجا وات.. افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمنطقة سوما باي

قام السكرتير العام المساعد ظهر اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 اللواء “إيهاب رأفت” وبالنيابة عن محافظ البحر الأحمر اللواء “عمرو حنفي” بافتتاح محطة الخلايا الشمسية بخليج سوما باي، والتابعة لشركة طاقة للطاقة الشمسية، وأوضح رأفت بأن قدرة المحطة الشمسية بلغت 5 ميجا وات، وأنه تم تنفيذ المحطة لصالح شركة أبو سومة للتنمية السياحية، وبعد نهاية الافتتاح نقل السكرتير العام المساعد تحيات محافظ البحر الأحمر لجميع الحاضرين للافتتاح، وقدم التهنئة للمواطنين والحضور، موضحًا بأن محطة الطاقة الشمسية تمثل أحد الخطوات المهمة ناحية الطاقة النظيفة والدائمة.

افتتاح محطة الطاقة الشمسية بمنطقة سوما باي

افتتح اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 اللواء “إيهاب رأفت” السكرتير العام المساعد، بالنيابة عن اللواء “عمرو حنفي” محافظ البحر الأحمر، محطة الطاقة الشمسية بخليج سوما باي بقدرة 5 ميجا وات، وهي أحد خطوات المحافظة للوصل إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والدائمة، وأكد رأفت بأن محافظة البحر الأحمر تعمل على تعزيز وتشجيع الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة، والتي تتوافق مع سياسة الدولة بالتنوع في مصادر الطاقة وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف رأفت بأن للمحطة الشمسية الكثير من الفوائد، فهي تساعد على الحد من الانبعاثات الحرارية، وتمثل دعوة للتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، التي لا تسبب أي أضرار بيئية، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المهندس “إبراهيم المسيري” عن فخره الكبير بالمشروع، الذي شبهه بالحلم مؤكدًا استغراق تنفيذ المشروع لوقت طويل، وأنه يتماشى تمامًا مع رؤية الشركة للتواصل مع الطبيعة والحفاظ عليها، ومشيرًا إلى أن شعار شركة سوما باي هو “متميزون بالطبيعة”، وأوضح المسيري الهدف الحقيقي من المشروع، وهو توفير تكلفة الطاقة المستخدمة وتحليه المياه، مما يساعد في سد الفجوة بين متطلبات الاستهلاك والتوزيع.

وحضر الافتتاح رئيس العديد من الأشخاص أبرزها التالي: