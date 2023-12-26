“بفستان أحمر”.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة تألقت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة كشفت عن جمالها ورشاقتها.

الفنانة ياسمين صبري بالحجاب في جلسة تصوير سابقة - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث ظهرت ياسمين صبري، في الصورة مرتدية فستانًا أحمر اللون بتصميم أنيق يبرز جمالها، وفيما يتعلق بالمكياج، اعتمدت على الألوان الترابية الناعمة التي أبرزت جمال عيونها، مع اختيار أحمر شفاه باللون الأحمر الناعم الذي أبرز جمال أنوثتها.

الجدير بالذكر أنه يعرض حاليًا لياسمين صبري فيلم “أبو نسب”، والذي يتناول قصة اجتماعية كوميدية حول شخصية (علي) الذي يعمل طبيب أطفال ويقع في حب (داليا)، فيتورط (علي) في سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وعصابة أخرى بعد ظهور والدها المجرم في يوم زفافهما، مما يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة: محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، من تأليف: أيمن وتار، وإخراج: رامي إمام.