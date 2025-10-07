بعد وفاته.. تعرف على أبرز مؤلفات الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم

شهدت الساحة العلمية والإسلامية رحيل أحد أبرز رموز الوسطية والاعتدال، الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي كرس حياته لخدمة الحديث والسنة النبوية، ترك الراحل إرثاً علمياً ضخماً يتجاوز المئة مؤلف، تنوعت بين الشرح الموسوعي للحديث، والدفاع عن السنة، وقضايا المجتمع والشخصية الإسلامية.

نبذة سريعة عن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم

ولد أحمد عمر هاشم يوم 6 فبراير 1941م (10 محرم 1360هـ) في قرية بني عامر بمحافظة الشرقية، ودرس أصول الدين بجامعة الأزهر وتخرّج عام 1961م، ثم حصل على الإجازة العالمية عام 1967م، والماجستير عام 1969م، ثم الدكتوراه في الحديث وعلوم الحديث، وتدرج في الوظائف الأكاديمية حتى أصبح أستاذًا وقام بتولي مناصب مثل عمادة كلية أصول الدين ورئاسة جامعة الأزهر، وعرف عنه دفاعه القوي عن مكانة الحديث النبوي، واهتمامه بالقضايا المعاصرة التي تواجه المسلمين فكريًا واجتماعيًا، إلى جانب نشاطه في الإصلاح الدعوي والتثقيفي داخل مصر وخارجها.

وفيما يلي استعراض لأهم وأبرز مؤلفات الدكتور أحمد عمر هاشم التي شكلت جزءاً كبيراً من المكتبة الإسلامية المعاصرة:

أعمال موسوعية في الحديث والسنة النبوية

كان الدكتور أحمد عمر هاشم “حارس السنة الأمين”، وظهر ذلك جليًا في مؤلفاته الموسوعية التي ركزت على الدفاع عن الحديث النبوي وشرحه وتوثيقه:

فيض الباري في شرح صحيح البخاري (15 جزءًا):يعد هذا المشروع الضخم من أبرز إضافاته العلمية، وهو شرح موسع ومفصل لصحيح الإمام البخاري.

من هدى السنة النبوية: كتاب يتضمن دراسات وتحليلات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الحياة.

دفاع عن الحديث النبوي / حجية السنة النبوية والرد على منكريها: من أهم مؤلفاته التي تناولت الرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية وتأكيد حجيتها كأصل تشريعي ثانٍ في الإسلام.

مباحث في الحديث الشريف ومناهج المحدثين: كتب متخصصة تتناول علوم الحديث وتقنياته وكيفية تدوينه ومراحله التاريخية.

دراسات في السيرة والعقيدة والشخصية

لم يقتصر إنتاج الدكتور هاشم على علم الحديث فحسب، بل امتد ليغطي محاور العقيدة والسيرة النبوية وبناء المسلم المعاصر:

الإسلام وبناء الشخصية: دراسة تحليلية متعمقة لشخصية المسلم كما تصورها الكتاب والسنة.

في رياض السيرة النبوية: سلسلة كتب استعرض فيها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدءًا من العهد المكي.

الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها: بحث عقدي تفصيلي يتناول مفهوم الشفاعة ويثبتها من مصادرها الشرعية مع الرد على المخالفين.

النفس في القرآن الكريم: شرح وافٍ للنفس البشرية وأقسامها كما وردت في كتاب الله عز وجل.

كما تناول الدكتور أحمد عمر هاشم قضايا المجتمع والتحديات المعاصرة بمنظور إسلامي وسطي:

التضامن في مواجهة التحديات: كتاب يتناول أهمية التكافل والتضامن الإسلامي في مواجهة المشكلات المعاصرة.

الأسرة في الإسلام / المرأة في الإسلام: مؤلفات تتناول مكانة الأسرة والمرأة وحقوقهما وواجباتهما في التشريع الإسلامي.

الأخلاق في ضوء القرآن والسنة: يوضح فيه الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم.

السمات المشتركة في أعمال فضيلته وأثرها

1. الوضوح والبساطة

كثير من مؤلفاته مكتوبة بلغة ميسرة، حتى يستفيد منها العامة دون تعقيد كبير، مع الاستناد إلى النصوص الشرعية.

2. الجمع بين القديم والمعاصر

هو لا يكتفي بالتراث، بل يطرح قضايا معاصرة (كالقضايا الفكرية، والتحديات الشبابية، والانحراف الفكري) ويربطها بالمنهج الإسلامي الصحيح.

3. الدفاع عن صحيح الحديث ومكانته

كان من أبرز اهتمامه مسألة الدفاع عن الحديث النبوي في مواجهة الشبهات، وله كتب مخصصة في هذا المجال.

4. الموسوعية وانتشار واسع

ترك ما يقال إنه أكثر من سبعين مؤلفًا في مجالات متعددة: الحديث، السيرة، العقيدة، الفقه، الدعوة الفكرية.

5. تحقيق التراث

من مؤلفاته تحقيقات للكتب الإسلامية القديمة مثل “تدريب الراوي” وغيرها.

رحل الدكتور أحمد عمر هاشم بجسده، لكن علمه ومؤلفاته التي تجاوزت المئة والخمسة وعشرين كتابًا ستبقى مرجعًا ومنهجًا لطلاب العلم والباحثين في شتى أنحاء العالم الإسلامي.