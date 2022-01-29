بعد وصول سعر الطبق إلى 60 جنيه .. متى ينخفض سعر البيض بالأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا كبيرًا في سعر البيض، حيث وصل سعر الطبق إلى 60 جنيه، وذلك في الوقت الذي يكتفي السوق المحلي من بيض المائدة، حيث يصل انتاج المزارع المصرية إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ما يكفي الاستهلاك المحلي ويبقى فائض لتصديره إلى الأسواق العربية، ويتسائل المواطنين عن سبب ارتفاع سعر البيض وموعد انخفاض أسعاره، ولا سيما أنه يمثل الوجبة الأساسية الغنية بالبروتين لكافة شرائح المجتمع وخاصة فئة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ونوضح خلال السطور التالية أسباب الارتفاع الجنوني في سعر البيض والحلول المقترحة لانخفاض سعره والموعد المتوقع لنزول سعر كرتونة البيض، وكبح جماح هذا الارتفاع الجنوني في سعر وجبة البروتين المحببة لدى المصريين، وموضوعات أخرى ذات صلة .

أسباب ارتفاع سعر البيض

أكد حسين أبوصدام أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض الملحوظ خلال الفترة الحالية، ويأتي على رأسها :

برودة الطقس

يؤثر انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، على انتاج الدواجن البياضة، وانخفاض إنتاجية البيض .

موسم الامتحانات

يأتي الإقبال الشديد على شراء البيض تزامنًا مع بداية موسم الامتحانات، مؤثرًا على سعر البيض، حيث يرتفع مع زيادة الطلب .

المطاعم والفنادق

يأتي فتح المطاعم والفنادق بكامل طاقتها، بعد إغلاق نسبي بسبب كورونا، أحد عوامل ارتفاع الأسعار لزيادة الطلب .

نفوق الدواجن البياضة

أدى سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن البياضة، فضلًا عن ضعف الانتاجية، ما أدى إلى خسائر كبيرة لمنتجي البيض .

ارتفاع اسعار الأعلاف

أدى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% في أقل من شهر، إلى ارتفاع أسعار البيض بشكل ملحوظ .

متى ينخفض سعر البيض بالأسواق

وعن موعد انخفاض سعر البيض، توقع أبوصدام أن يكون خلال شهر، حيث تنتهي الدورة الحالية، وتبدأ المزارع في دورة دواجن جديدة، والتي تأتي في جو معتدل إلى حد ما، مناشدًا الجهات المسؤولة بزيادة منافذ بيع البيض بأسعار مناسبة للمواطنين، وهذا ما حدث بالفعل من قبل بطرح وزارة الزراعة لبيض منخفض الأسعار عبر منافذها .

أسعار البيض في الأسواق اليوم

يعد قطاع مزارع الدواجن من أهم القطاعات الاستراتيجية الناجحة، بحسب السيد القصير، وزير الزراعة، الذي أكد أنه لدينا اكتفاء ذاتي من البيض واللحوم البيضاء، حيث يستوعب 4 مليون فرصة عمل، واستثمارات تفوق 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على توفير الدواجن والبيض بأسعار مناسبة، والسعي لنجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها، وفي سياق متصل نورد أسعار البيض في الأسواق اليوم، والتي جاءت على النحو التالي :