بعد وصوله إلى 25 جنيهًا للكيلو.. مجلس الوزراء ينفي خبر حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

انتشر في الأيام الأخيرة خبر حظر الحكومة المصرية تصدير البصل، وذلك بسبب ارتفاع سعره إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد، وهذه الزيادة لم يسبق لها مثيل من قبل، ولكن نفى مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” هذا الخبر.

البصل في مصر_ المصدر بحث جوجل

وأوضحت الوزارة، أن قرار حظر تصدير البصل سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيق هذا القرار بداية من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وتم إرجاء تنفيذ هذا القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقًا للمصدرين.

كما ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند على حقائق.

ويذكر أن إنتاج مصر من البصل يبلغ 2.8 إلى 3 ملايين طن بصل سنويًا، وما يتم تصديره للخارج يمثل نسبة 12.5% إلى 15.5% من جملة الإنتاج، وباقي الإنتاج يكفي للاستهلاك المحلي.

سبب ارتفاع سعر البصل

كان سعر البصل في بداية موسم الحصاد يبلغ 10 جنيهات للكيلو الواحد، بينما يبلغ الآن سعر الكيلو 25 جنيهًا، والسبب في ارتفاع سعر البصل هذا العام عن غيره من الأعوام السابقة، هو أن المزارعين خفضوا المساحة المنزرعة بسبب انخفاض سعر البصل الموسم الماضي.

وهناك سبب آخر وهو، أن موجة الحر الشديد التي تعرضت لها مصر تسببت في إتلاف جزء كبير من المحاصيل، بحسب ما أوضح الدكتور “عبد المجيد مبروك” رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة.